Бизнес / ТЭК

Падение цен на нефть может помешать росту нефтедобычи в США

Сланцевые добытчики недостаточно захеджировались на 2019 год
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Падение цен на нефть несильно ударит по разработчикам сланцевых месторождений в США в этом году, так как многие из них захеджированы в краткосрочной перспективе. Но оно может помешать росту их добычи в следующем году.

В течение большей части этого года хеджирование мешало многим добытчикам сланцевых нефти и газа в полной мере извлечь выгоду из роста цен. Но теперь оно защитит их от обвала, наблюдавшегося в последние два месяца (цены рухнули более чем на 20%). Согласно Wood Mackenzie, в среднем у лидеров отрасли контракты на хеджирование вступают в силу при ценах ниже $56 за баррель.

В пятницу цена WTI падала почти до $50 за баррель – минимального уровня более чем за год, в понедельник к 18.00 выросла до $51,98. Таким образом, теперь эти компании могут получить даже небольшую дополнительную прибыль благодаря этим контрактам.

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