Так сильно нефть не падала с 2015 года
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Обвал рынка нефти во вторник напомнил события 2015 г., когда котировки стремительно падали из-за значительного превышения предложения над спросом, сформировавшегося в результате быстрого роста добычи сланцевой нефти в США.
Американская нефть WTI подешевела на 7,1% до $55,69 за баррель, причем в ходе торгов цена опускалась чуть ниже $55. Это самое значительное падение с 2015 г. При этом WTI дешевеет 12 торговых сессий подряд, чего еще не было никогда с 1983 г., когда нефть начала торговаться на бирже.
Нефть Brent упала в цене на 6,6% до $65,47 за баррель, подешевев почти на $5. За последние годы чуть более значительное падение (на 6,9%) наблюдалось только в июле. Обе марки нефти теперь находятся в «медвежьем» тренде, упав более чем на 20% с пика всего полтора месяца назад. Тогда Brent на закрытии 3 октября стоила $86,29, а WTI — $76,41 за баррель.
Падение длится шесть недель и до недавнего времени нисходящая динамика была равномерной, отмечает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. «Но во вторник наблюдалась кульминация продаж, и очевидно, что продавали те, кто не решался закрыть длинные позиции (т.е. на покупку. – «Ведомости») ни в один из предыдущих дней снижения цены», — указывает он.
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