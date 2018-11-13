Россия и Саудовская Аравия компенсировали падение добычи нефти в Иране

Hasan Jamali / AP

Смягчение в июле условий сделки стран ОПЕК+, которое предполагало сокращении добычи на 1,8 млн барр. в сутки, привело к увеличению производство нефти Россией, Саудовской Аравии и ОАЭ, констатировали ОПЕК и МЭА. Страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, более чем компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране, отмечается в ежемесячном докладе ОПЕК. Стабилизация добычи и приток новой нефти на рынок обрушили цены на нефть с начала октября на 20% до $68,91 за барр., это минимальный уровень с апреля этого года.

Добыча в Иране из-за угрозы введения санкций США только за сентябрь – октябрь упала на 8,6% до 3,3 млн барр., в Венесуэле (из-за экономической нестабильности) – на 5,5% до 1,2 млн барр. в сутки. Суммарно добыча в этих странах упала на 382 000 барр. в день.

ОПЕК с августа увеличила добычу на 263 000 барр. в сутки, Россия – почти на 200 000 барр. в день, следует из данных ОПЕК и заявлений министра энергетики России Александра Новака.

В ОПЕК больше всех увеличили добычу ОАЭ (на 191 000 барр. в сутки) и Саудовская Аравия (на 226 000 барр. в сутки). Выросла добыча и в России: если в июле она была 10,9 млн барр., то уже в августе составила 11,2 млн барр. в день, говорил Новак. Средняя добыча в России в октябре была уже 11,397 млн барр. в сутки, уточнял он.

Нефть дешевеет из-за того, что Россия и Саудовская Аравия компенсировали падение добычи в Ираке и Венесуэле, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. При этом США разрешили отдельным странам продолжать импорт иранской нефти – опасения по поводу Ирана были преувеличены, добавляет он. Также сильно выросла добыча в США, а глобальный спрос замедляется, комментирует эксперт. В сентябре ОПЕК снизила прогноз потребления нефти в мире на 20 000 барр. до 98,83 млн барр. в сутки, затем в ноябре – еще на 40 000 барр. уже до 98,79 млн барр. Производство нефти в США установило рекорд – без учета конденсата страна добывает по 11,6 млн барр. в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (по данным на конец прошлой недели). Кроме того, Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн барр. в сутки в первом полугодии 2019 г. с текущего уровня в 1,2 млн барр., сообщил «Интерфаксу» в понедельник министр нефти страны Мануэль Кеведо.

Саудовская Аравия и Россия, вероятно, будут пытаться сохранить механизм ОПЕК+, чтобы избежать повторения сценария 2016 г., когда рост добычи сланцевой нефти и стран ОПЕК существенно опередил рост спроса на нефть и цены обвалились, рассуждает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Саудовская Аравия по-прежнему обладает возможностью двигать рынок в состояние профицита или дефицита, управляя собственной добычей, но хотела бы делать это сообща с другими странами, говорит он. «Скорее всего придется в какой-то форме продлевать соглашение ОПЕК+, как минимум ограничить добычу на 2019 г. на достигнутых сейчас уровнях – может быть, даже сократить добычу», – считает Танурков.

Ближайшая встреча министров ОПЕК+ должна пройти в начале декабря. «В случае необходимости я не исключаю такой вариант [продления сделки на 2019 г.]», – сказал Новак «Интерфаксу» в минувший понедельник. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) видит риск существенного дефицита нефти на мировом рынке лишь к середине 2020-х гг., заявил во вторник руководитель организации Фатих Бироль CNBC во вторник. «Мы наблюдаем серьезную проблему. С одной стороны, сильный спрос на нефть, росту которого способствуют грузовики, самолеты, суда и – возможно, самое важное – нефтехимическая отрасль. С другой стороны, когда мы смотрим на инвестиции и одобренные на сегодня проекты, наблюдается серьезный разрыв между ростом спроса и одобренными проектами», – сказал он.