Цена нефти WTI перешла в «медвежий» тренд

Charlie Riedel / AP

Цена американской нефти WTI на торгах в четверг снизилась более чем на 20% относительно последнего максимума 3 октября из-за опасений относительно увеличения коммерческих запасов в США и возможного превышения предложения над спросом в мире. На торгах в тот день цена достигала $76,9 за баррель (максимум за последние четыре года), а сегодня падала до $60,8.

По данным на 19.00 мск, WTI снижалась на 0,55% до $61,33 за баррель.

Американская нефть дешевела в течение восьми торговых сессий подряд вплоть до среды; это самый длительный период падения с июля 2014 г., когда только начинался обвал цен на нефть, длившийся до начала 2016 г. В предыдущие месяцы нефть дорожала в том числе на ожиданиях введения санкций США против Ирана: Вашингтон обещал сделать все, чтобы свести иранский экспорт к нулю. Однако Саудовская Аравия и Россия увеличили добычу, компенсируя сокращение производства в Иране. Кроме того, темпы роста мировой экономики снижаются, и особенно в октябре трейдеры на мировых рынках впервые всерьез озаботились негативными последствиями торговой войны между США и Китаем. Это привело к резкому падению на фондовых рынках и оказало определенное воздействие также на нефтяной.

Антииранские санкции, между тем, уже были заложены в цены. Когда же в понедельник США, официально введя санкции, сделали исключение, пусть временное, для восьми стран – основных покупателей иранской нефти, это стало дополнительным негативным фактором для рынка. Еще одним таким фактором стало сообщение в среду Управления энергетической информации США (EIA) о том, что запасы нефти в стране выросли седьмую неделю подряд до максимальных с июля 432 млн баррелей, а данные по добыче установили очередной рекорд.

«Недельные данные EIA рисуют достаточно «медвежью» картину, – написали в отчете аналитики JBC Energy. – Добыча снова выросла до рекордного показателя – 11,6 млн баррелей в день, что на 400 000 баррелей больше, чем неделей ранее, а запасы увеличились почти на 6 млн баррелей».

Цена североморской нефти Brent тоже падает с начала октября, когда она превышала $86 за баррель. В четверг Brent торгуется около $71,7 (-0,5%), а в начале торгов опускалась до $71,31, что на 17,8% ниже последнего максимума.

Представители стран ОПЕК и России соберутся в эти выходные, чтобы обсудить ситуацию на рынке. «Учитывая падение цен в последнее время и вероятность образования избытка предложения в следующем году, ОПЕК думает над сокращением добычи», — отмечают в отчете аналитики Commerzbank.

Financial Times, между тем, написала, что Россия готовится увеличить добычу к началу следующего года на 300 000 баррелей в день, если только не будет достигнута новая договоренность с Саудовской Аравией о ее ограничении. Об этом газете рассказали в России два человека, знакомых с такими планами. С мая, когда США объявили о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и введении новых санкций против него, среднесуточная добыча в России увеличилась почти на 450 000 баррелей и достигла нового постсоветского рекорда 11,5 млн баррелей. Почти рекордные объемы нефти производит и Саудовская Аравия. Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих обсудят ситуацию на встрече ОПЕК+ в выходные.