Восемь стран смогут продолжить закупки нефти у Ирана

Vahid Salemi / AP

США в понедельник официально ввели новые санкции против Ирана, под которые подпадают поставки иранской нефти на экспорт, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Страны Евросоюза, обещавшие создать структуру, которая помогла бы европейским компаниям действовать в обход американских санкций, не успели договориться об этом к моменту их введения.

«Беспрецедентное финансовое давление, которое министерство финансов оказывает на Иран, должно дать понять иранскому режиму, что ему грозит все возрастающая финансовая изоляция и экономическая стагнация, пока он принципиально не изменит свое дестабилизирующее поведение, — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. – Максимальное давление, оказываемое Соединенными Штатами, с этого момента будет только возрастать».

«Эти нечестные санкции нарушают закон, резолюции ООН и международные соглашения. Поэтому мы с гордостью нарушим их», — заявил в понедельник утром в телеобращении президент Ирана Хасан Роухани.

Санкции США запрещают закупки иранской нефти, а также направлены против операторов портов, судоходных и судостроительных компаний, финансового сектора – прежде всего страховых компаний, страхующих танкеры, а также ограничивают операции с иранскими банками и центробанком. Штрафы грозят всем, кто торгует с Ираном нефтью и работает с его банковской системой. При этом администрация президента Дональда Трампа, представители которой не раз заявляли, что намерены свести иранский экспорт нефти к нулю, грозит вторичными санкциями и неамериканским компаниям, а именно штрафами и исключением из долларовой системы.

Экспорт нефти из Ирана в прошлом году, по расчетам ОПЕК, был равен 12% ВВП. Трамп в мае 2018 г. объявил о выходе из договоренности по ядерной программе Ирана и введении санкций в два этапа – в августе (тогда, в частности, был введен запрет на покупки иранских облигаций и на поставку долларов в Иран) и ноябре. К ноябрю многие компании и страны уже сократили или полностью свернули закупки иранской нефти. В результате среднесуточная нефтедобыча в Иране сократилась с 3,8 млн баррелей в мае до 3,3 млн баррелей в начале октября. По текущем ценам это означает, что Иран недополучает около $1 млрд в месяц.

США в понедельник заявили, что предоставляют временное разрешение на закупки иранской нефти восьми странам, которые смогут воспользоваться переходным периодом, чтобы найти новых поставщиков. В сообщении минфина эти страны не названы. Как сообщает The Wall Street Journal, это Греция, Индия, Италия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея и Япония.

«Исламская республика может продавать свою нефть, и даже если бы эти восемь стран не были исключены [из действия санкций], мы бы все равно продали нашу нефть. Разве это не успех?», — заявил Роухани.

Санкции также касаются 50 иранских банков и их дочерних организаций. Намерение США отрезать Иран от международной банковской системы затруднит для него получение платежей, даже если он все-таки сможет продавать часть нефти. Вашингтон также настаивает, чтобы SWIFT отключила Иран от своей системы трансграничных платежей. Мнучин заявил в пятницу, что США будут «агрессивно» использовать свои полномочия и что SWIFT должна отключить иранские банки «как только будет технически возможно, чтобы избежать попадания под санкции». В SWIFT в воскресенье отказались от комментариев. Зарегистрированной в Бельгии компании грозит наказание уже со стороны ЕС, если она пойдет на поводу у США.

Впрочем, крупные международные банки не возобновили работу с Ираном даже тогда, когда с него были сняты санкции в 2015 г. после заключения договоренности по ядерной программе. Поэтому ведущие банки не будут проводить иранские платежи вне зависимости от решения SWIFT, отмечает Financial Times.

Под санкции попала национальная авиакомпания Iran Air, более 65 принадлежащих ей воздушных судов, а также десятки кораблей морского флота.