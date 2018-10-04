Европейский план помощи Ирану не заинтересовал нефтяные компании

Они не верят, что механизм защиты платежей спасет их от санкций США

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Дневные поставки иранской нефти в Европу снизились до 422 000 баррелей в сентябре с 843 000 баррелей годом ранее Mohammadi/Bloomberg via Getty Images

Крупные европейские энергетические компании отказываются покупать иранскую нефть, несмотря на попытки Евросоюза обойти санкции США. В конце сентября ЕС, Россия и Китай договорились создать механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном. Но нефтяные компании считают план чисто символическим и опасаются, что он не защитит их от наказания Вашингтона.

Крупнейшие покупатели иранской нефти в Европе – французская Total, итальянские Eni и Saras, испанские CEPSA и Repsol и греческая Hellenic Petroleum. Но США пообещали наказать любую компанию, которая не будет соблюдать санкции, включающие запрет на покупку иранской нефти с ноября.

ЕС хочет спасти соглашение об ограничении ядерной программы Ирана, подписанное в 2015 г., и для этого пытается сохранить торговые связи с Тегераном. Но сделать это непросто, так как крупные компании покидают Иран.