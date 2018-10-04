Бизнес / ТЭК

Европейский план помощи Ирану не заинтересовал нефтяные компании

Они не верят, что механизм защиты платежей спасет их от санкций США
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Крупные европейские энергетические компании отказываются покупать иранскую нефть, несмотря на попытки Евросоюза обойти санкции США. В конце сентября ЕС, Россия и Китай договорились создать механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном. Но нефтяные компании считают план чисто символическим и опасаются, что он не защитит их от наказания Вашингтона.

Крупнейшие покупатели иранской нефти в Европе – французская Total, итальянские Eni и Saras, испанские CEPSA и Repsol и греческая Hellenic Petroleum. Но США пообещали наказать любую компанию, которая не будет соблюдать санкции, включающие запрет на покупку иранской нефти с ноября.

ЕС хочет спасти соглашение об ограничении ядерной программы Ирана, подписанное в 2015 г., и для этого пытается сохранить торговые связи с Тегераном. Но сделать это непросто, так как крупные компании покидают Иран.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике