Европейский план помощи Ирану не заинтересовал нефтяные компании
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Крупные европейские энергетические компании отказываются покупать иранскую нефть, несмотря на попытки Евросоюза обойти санкции США. В конце сентября ЕС, Россия и Китай договорились создать механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном. Но нефтяные компании считают план чисто символическим и опасаются, что он не защитит их от наказания Вашингтона.
Крупнейшие покупатели иранской нефти в Европе – французская Total, итальянские Eni и Saras, испанские CEPSA и Repsol и греческая Hellenic Petroleum. Но США пообещали наказать любую компанию, которая не будет соблюдать санкции, включающие запрет на покупку иранской нефти с ноября.
ЕС хочет спасти соглашение об ограничении ядерной программы Ирана, подписанное в 2015 г., и для этого пытается сохранить торговые связи с Тегераном. Но сделать это непросто, так как крупные компании покидают Иран.
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