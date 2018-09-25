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Россия, ЕС и Китай создадут механизм обхода санкций США против Ирана

Участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франкция и Китай – договорились продолжить работу по созданию механизмов для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США, передает Reuters.

«Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма для содействия платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны, был подписан США, Россией, Великобританией, Францией и КНР в 2015 г.

Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и позволяет им возмещать убытки от санкций.

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