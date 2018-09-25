Россия, ЕС и Китай создадут механизм обхода санкций США против Ирана

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Участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франкция и Китай – договорились продолжить работу по созданию механизмов для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США, передает Reuters.
«Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма для содействия платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны, был подписан США, Россией, Великобританией, Францией и КНР в 2015 г.
Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.
Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и позволяет им возмещать убытки от санкций.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Гендиректор американской сети кофеен Starbucks Кевин Джонсон анонсировал предстоящие «значимые изменения». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст его заявления, разосланного сотрудникам компании. «Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса», - написал он, поясняя причины предстоящих изменений.
По данным агентства Reuters, также ссылающегося на меморандум Джонсона, компанию ждет реструктуризация и сокращения. Это подтвердил и представитель компании: «Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей». Из письма Джонсона следует, что перемены, в том числе и в руководстве компании, начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.
Перемены происходят на фоне сильной конкуренции в условиях охлаждения рынка США, а также развития масштабного проекта компании в Китае.
В июне об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей председатель совета директоров Говард Шульц. Ранее об уходе с 30 ноября заявил и финансовый директор компании Скотт Моу.
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Участвовавшие в создании Instagram исполнительный директор Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер заявили о намерении покинуть компанию. Об этом говорится в сообщении Instagram. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». Ранее о предстоящем уходе основателей сервиса написала The New York Times.
О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.
Сервис был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.
Последнее время Facebook подвергается критике за неосторожное обращение с данными пользователей. Из-за несогласия с политикой конфиденциальности компании в мае команду покинул сооснователь и гендиректор WhatsApp Ян Коум. А в сентябре 2017 г. это сделал еще один соучредитель мессенджера Брайан Эктон. Сервис был продан Facebook в 2014 г. за $19 млрд.
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Руководитель управления кадров Следственного комитета Александр Яковлев к 3 октября должен подготовить предложения по реорганизации ГСУ СКР по Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «протокол поручений» председателя СКР Александра Бастрыкина по итогам встречи с жителями Московской области.
До 12 октября Бастрыкин поручил организовать служебные проверки в отношении должностных лиц следственных отделов по Воскресенску, Орехово-Зуево, Домодедово и Сергиеву Посаду. Руководителю подмосковного управления СКР Андрею Маркову он поручил провести внеочередную аттестацию личного состава этих отделов «для определения соответствия сотрудников занимаемым должностям». Свои заключения о работе сотрудников должны представить управление кадров и управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений. Также в ведомстве готовят поправки в законодательство, регламентирующее порядок прохождения службы в СКР.
Личный прием граждан Бастрыкин провел 12 сентября. Их обращения были связаны с уголовными делами, находящимися в производстве СКР по Московской области. Большинство жалоб касалось работы следователей районного звена. В отношении нескольких из них были назначены служебные проверки. Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, председатель «отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников».
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Вопрос законодательного закрепления сетевого нейтралитета по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева будет рассмотрен на специальном совещании правительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на резолюцию председателя правительства на письме Союза LTE, объединяющего четверку сотовых операторов, которые ранее выступили с критикой инициативы. «Вопрос сложный и важный. Надо собраться и обсудить»,— говорится в резолюции от 17 сентября.
Подготовить предложения к совещанию Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову. Тот еще 22 сентября дал поручения Минкомсвязи, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить вопрос и представить согласованные предложения к совещанию и доклада премьеру до 5 октября, рассказал собеседник издания в одном из ведомств.
Письмо Союза LTE проработано Минкомсвязью и ФАС. Из их отзывов следует, что существующего регулирования достаточно. В секретариат Акимова они пока не поступали.
Сетевой нейтралитет предполагает запрет провайдерам дискриминировать любой интернет-трафик и блокировку сайтов по собственной инициативе. Предложение законодательно закрепить этот принцип исходило от совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Об этом стало известно в начале августа. В том же месяце Союз LTE направил на имя премьера свои возражения. Принцип сетевой нейтральности противоречит логике развития сетей связи и новым технологиям, отмечали они. Операторы подчеркивали, что сотовая связь пятого поколения (5G), которую планируется внедрять в России, основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритизации трафика критических коммуникаций. Сейчас операторы не несут ответственности за несоблюдение этого принципа, поскольку он закреплен лишь базовым документом Федеральной антимонопольной службы. Это дает им «возможность для маневра с тарифами» и соглашений с онлайн-сервисами для получения дополнительного дохода, отмечает источник издания.
Операторы готовы предложить альтернативные варианты и говорят о закреплении «относительной сетевой нейтральности». Как пояснили в «МегаФоне», «это отвечает интересам потребителей, поскольку позволит нам предоставлять услуги гарантированного качества, в том числе при увеличенной нагрузке на сеть, аварийных ситуациях или оказании услуг по запросу потребителя». Это может быть критически важно, например, при оказании телемедицинских услуг.
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Экономика России является во многом отсталой и низкоконкуретной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ».
«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», – констатировал Артемьев.
«Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это – общая болезнь, которая у нас уже давно», – объяснил руководитель ФАС. Он считает, что госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях – даже разделять».
По его словам, из-за санкций госсектор еще больше укрепился, в частности в банковской сфере и промышленности. «И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление», – указывает Артемьев. Однако так происходит не во всех сферах, указал он, приведя в пример рынок телекоммуникаций, на котором ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга и возможности сохранения абонентами номеров при смене оператора.
Относительно закупок для государственных и муниципальных нужд по контрактной системе (ФЗ №44) Артемьев отметил, что конкуренции этой сфере будет способствовать переход процедур на электронный формат. В то же время в области закупок госкомпаний и естественных монополий (ФЗ №223) «ничего не улучшается, все закрывается». «Там ситуация, похоже, будет только ухудшаться», – заключил Артемьев.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить о большем влиянии крупных госкомпаний в правительстве по сравнению с регуляторами, Артемьев подчеркнул, что «иногда такое возможно в отношении государственного аппарата». В то же время он заметил, что в этом плане «в 90-е годы было гораздо хуже».
По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил в сентябре председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин.
1917–2017: Наследственные болезни российской экономики
Если в начале ХХ в. российская экономика была сопоставима по размеру с экономиками других ведущих стран, то за прошедшее столетие отстала от большинства из них
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Е. Разумный / Ведомости
Госкапитализм, характерный для современной российской экономики (на фото – руководители ведущих госкомпаний), был присущ ей и в начале индустриального развития. Сергей Витте (министр финансов в 1892-1903 гг. и премьер-министр в 1903-1906 гг.), которого можно считать аналогом сегодняшнего управленца-технократа, был убежден: при самодержавии ускоренное развитие промышленности возможно только за счет интенсивного использования казенного хозяйства
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Илья Репин, «Портрет С. Ю. Витте», 1903 г.
Еще Наполеон назвал Англию «нацией мелких лавочников», и Витте указывает на эту особенность, отличающую ее от России. «В России по условиям жизни нашей страны потребовалось вмешательство в самые разнообразные стороны общественной жизни, что коренным образом отличает ее от Англии, например, где все предоставлено частному почину и личной предприимчивости и где государство только регулирует частную деятельность», - писал он Николаю II
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Евгений Леонов / РИА Новости
В свою очередь, Совет съездов представителей промышленности и торговли указывал на «искусственность экономического развития, заключавшуюся прежде всего в необычайном попрании народной самодеятельности. <…> Власть и вмешательство чиновников становились в экономической жизни страны все более невыносимыми». На фото: ул. Петровка, начало ХХ в.
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РИА Новости
Проблему позднее признают на высшем уровне. В 1914 г. финансовая комиссия Государственного совета указывала на «устарелость законов о промышленности и на излишние стеснения, испытываемые предпринимателями в разных областях промышленной деятельности. Между тем ее успешное развитие возможно лишь при условии предоставления широкого поприща личной инициативе и при отсутствии ограничений, тормозящих частные начинания в области торговли и промышленности»
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В России вплоть до 1917 г. сохранялась разрешительная система акционерного учредительства, тогда как в странах Западной Европы действовала явочная, не зависевшая от чиновничьего «усмотрения»
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1890-е гг. были десятилетием «беспримерного промышленного роста: российские темпы оцениваются как самые высокие в тогдашнем мире», указывает историк Ричард Пайпс. После хаоса, вызванного войной с Японией и революцией 1905-1907 гг., экономика снова стала быстро расти в начале 1910-х гг. Несмотря на это, ее положение в мире оставалось скромным
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Россия накануне Первой мировой войны (данные за 1913 г. наилучшим образом характеризуют состояние экономики и служат базой для сравнения) – это все еще преимущественно аграрная экономика
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Россия – второй в мире после США производитель «четырех главных хлебов» (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы). Однако урожайность оставляет желать лучшего: в США в 1913 г. на 98,8 млн человек населения собрано 5,359 млн пудов (87 890 т), а в России – 4,203 млн пудов (68 900 т) на 175,1 млн человек. За столетие ситуация мало изменилась (см. график)
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Как сегодня на нефть и газ приходится 54% доходов от экспорта товаров (по данным ЦБ за 2016 г.; до обвала цен на нефть было около 70%), так в начале XX в. главной статьей экспорта были зерновые
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Сергей Прокудин-Горский / LOC
И это порождало схожие проблемы. «Возможно, <…> что осенний вывоз хлебов покроет минусы первых месяцев года; однако чрезвычайная неустойчивость наших урожаев не позволяет дать вполне успокоительный ответ. <…> Повсеместные почти засухи могут лишить Россию главного источника ее покрытий на международном рынке – ее хлеба», – отмечал Совет съездов представителей промышленности и торговли в июле 1914 г.
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Жуков В. / ТАСС
Столь же слабо дифференцированы доходы бюджета. Весь XIX в. и в начале XX в. он сводился с дефицитом, который покрывался в основном займами. Получить профицит удалось лишь в начале 1910-х гг. прежде всего за счет винной монополии, введенной в 1895 г., а также ускорения экономического роста
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Поступления от продажи крепких напитков выросли с начала века в 7,5 раза и в 1913 г. принесли казне почти столько же, сколько все прямые и косвенные налоги. Бюджет называли «пьяным». Эта статья вместе с доходами от эксплуатации казенных железных дорог (более 40 000 из 70 000 верст общероссийской сети) дали 50,1% бюджетных доходов (в 1900 г. – 28,2%)
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Структуры расходов в 2016 г. и 1913 г. удивительно похожи. Большие траты на оборону, полицейский и госаппарат. Но сравнения условны. Так, в 2016 г. просто объединены статьи «Общегосударственные вопросы» (6,7%; финансирование администрации президента, правительства, Думы, таможни, судов и т. п.) и «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» (11,6%; помимо полиции – внутренние войска, ФСИН, ФСБ, МЧС). А врачебно-санитарным делом в начале ХХ в. ведало МВД
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Сумма непроизводительных статей в 69,2% (73% минус расходы на научные исследования в каждой из них) сегодня выше, чем в царской России, где не было пенсионного и соцобеспечения. А вот доля просвещения в 1913 г. больше, чем сегодня – образования, даже если к последнему прибавить статью «Культура, кинематография» (0,5%)
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Library of Congress
Война расстраивает бюджет. Царь по моральным соображениям вводит «сухой закон», нет налогов с потерянных территорий и т. д. Раздувается военный бюджет, финансируемый только займами. Повышаются налоги и сборы, водятся новые. В 1914-1916 гг. расходы выросли на 2 млрд руб. (на столько же – в 1881-1913 гг.). Рост их и доходов в 1916 г. во многом объясняется инфляцией и фактической девальвацией
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Financial Times, март 1913 г.
Хотя введенный в 1897 г. золотой стандарт, обеспечивший устойчивость денежного обращения и курса рубля (около 9,5 за фунт стерлингов) номинально сохраняется, рыночный курс рубля к февральской революции – 17 за фунт. На фото: курсы валют в Financial Times 6 марта (в России – 21 февраля) 1917 г.; у валют других стран, в том числе воюющих, рыночный курс близок к номинальному
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Лукомский Г. К., «Современный Петроград», Петроград, 1916 г.
В России был хорошо развит финансовый сектор. Действовали государственные и частные кредитные учреждения, а также муниципальные и сословно-корпоративные. Главными центрами коммерческого кредитования были Петербург (13 акционерных коммерческих банков), Москва (семь), Варшава (пять), Рига (три), Одесса и Лодзь (по два)
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Financial Times, март 1913 г.
С конца XIX в. крупнейшие российские банки были тесно связаны с европейскими: к 1914 г. у них было 17 заграничных филиалов, в том числе пять в Париже, по три в Лондоне и Берлине. Ведущие столичные банки участвовали в международных консорциумах, которые размещали процентные и дивидендные бумаги, выпускавшиеся за рубежом. На фото: реклама в FT 6 марта 1917 г.
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На российских биржах котировались гособлигации других стран: на сумму 124 млн руб. (0,7% от общей суммы ценных бумаг на биржах России), по данным на 1 января 1914 г. Российские гособлигации котировались в Лондоне и Париже, на Парижской бирже торговались акции компаний, например Товарищества нефтяного производства Лианозова и сыновей (на фото)
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Financial Times, март 1913 г.
Революцию союзники России восприняли как открытие окна возможностей. «Новому правительству придется преодолеть множество серьезных проблем и препятствий. Но нельзя недооценивать невероятное значение одного из важнейших событий в мировой истории. <…> Все указывает на колоссальные возможности в развитии торговли с Россией», – писала FT 21 (8) марта 1917 г. в статье «Рассвет новой эры. Как могут заработать британские торговцы» (справа)
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Конец этим планам положил большевистский переворот в октябре и разгон всенародно избранного Учредительного собрания. Государство установило тотальный контроль над экономикой и личной жизнью граждан. А частная собственность, предпринимательство и рыночные способы ведения хозяйства стали анафемой для коммунистической власти
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Д. Абрамов / Ведомости
Возвращение России на рыночные рельсы постепенно сменилось в XXI в. огосударствлением экономики, стагнацией, милитаризмом, подавлением политических и гражданских свобод. «Свою возраставшую экономическую силу общество не в состоянии было обратить в гарантии личных свобод, потому что все рычаги управления находились в руках самодержавия», - пишет Ричард Пайпс в книге «Собственность и свобода»
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Программа выдачи льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых для семей с двумя и более детьми продлится минимум до 2024 г., сообщили «РИА Новости» в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект "Демография", действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 г.», – указали в секретариате.
Льготную ипотеку по ставке 6% могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или третий ребенок. С идеей такой программы в ноябре 2017 г. выступил президент Владимир Путин.
Голикова в интервью «РИА Новости» говорила, что в этом году выдано 2 млрд руб. льготных ипотечных кредитов, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании программы нет. В бюджете 2018 г. на программу заложено 5,9 млрд руб., в 2019 г. – 9,2 млрд, в 2020 г. – 11,5 млрд руб.
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил «Газпрому» и «Роснефти» построить на острове нефтеперерабатывающий завод, пообещав компаниям налоговые льготы, передает «Прайм».
«Актуальным остается вопрос о создании на Сахалине переработки нефти и конденсата. Мы предлагаем компаниям "Роснефть" и "Газпром" рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода и газохимического производства с использованием ресурсов месторождений, расположенных на Сахалине и прилегающем шельфе», – сказал Кожемяко на форуме «Нефть и газ Сахалина».
Кожемяко подчеркнул, что Сахалин в свою очередь готов «компенсировать некоторые потери от налогового маневра предприятиям на региональном уровне и по налогам на прибыль, и на имущество, и на землю». Кроме того, сахалинские власти будут заниматься развитием необходимой инфраструктуры и помогать компаниям в обеспечении их сотрудников жильем.
Региональное правительство уже несколько лет обращается к бизнесу с предложением запустить на Сахалине НПЗ. Пока что сахалинские власти развивают производства газомоторного топлива. «Мы уже запустили проект малотоннажного мини-СПГ, на очереди, я уверен, и второй, и третий, строительство газозаправочных станций, перевод большего количества котельных на голубое топливо, поставки на Курилы и работа дизельных станций именно на этом виде топлива», – рассказал Кожемяко. Сейчас на Дальнем Востоке работают два крупных НПЗ – Комсомольский и Хабаровский.
Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне был построен 80 лет назад, это одно из старейших предприятий города. Сейчас им владеет «Газпром нефть». По данным НПЗ, он производит 35% топлива в московском регионе. Как проходит процесс нефтепереработки и производства бензина на Московском НПЗ – в фоторепортаже «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Территория НПЗ – это переплетение труб между очень похожими установками. Людей на улице почти нет и, попав впервые на территорию завода, кажется, что сотрудников очень мало. Но это не так
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Андрей Гордеев / Ведомости
На НПЗ работает почти 2000 человек. Это инженерно-технический персонал, операторы установок и специалисты лаборатории, сотрудники администрации. На фото – центральная операторная
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Андрей Гордеев / Ведомости
А это лаборатория, где проверяют качество поступившей нефти и полученного топлива
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Андрей Гордеев / Ведомости
Каждый день анализируется три партии сырой нефти. Закрытые пробы привозят в лабораторию со станции учета нефти «Транснефти» на территории НПЗ. Одна проба набирается в течение примерно 8 часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди проверяемых показателей нефти – содержание хлористых солей, количество воды, серы и плотность
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Андрей Гордеев / Ведомости
На Московском НПЗ делают не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, судовой мазут, битум, судовой мазут, серу и газ
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Андрей Гордеев / Ведомости
А начинается все так: из трубопровода «Транснефти» нефть попадает в установку по первичной переработке (на фото). Там ее очищают от воды, солей, песка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Начальный этап первичной переработки – нагревание нефти примерно до 120-130 градусов по Цельсию, что облегчает процесс ее дегидратации. После этого начинается процесс дегидратации и обезвоживания нефти. Он происходит в электродегидраторах (на фото). Из сырой нефти удаляют воду, соли, в них оседают песок и механические примеси
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Далее в атмосферно-вакуумной установке нефть снова нагревают и отделяют фракции. Газ отделяется при температуре примерно 20 градусов по Цельсию, легкая бензиновая фракция (легкая нафта) – при 28-70 градусах, более тяжелая бензиновая фракция – при 70-150, керосиновая – при 150-250, а дизельная – при 250-360. Оставшееся сырье – это прямогонный мазут
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция отправляется на установки изомеризации (на фото) и риформинга, где повышаются характеристики этого сырья. Например, октановое число, которое показывает устойчивость бензина к возгоранию. Топливо с низким октановым числом при сильном сжатии может начать взрываться в цилиндре двигателя. Чем выше октановое число, тем лучше
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дизельная и керосиновая фракции проходят гидроочистку, по итогам которой получается дизельное топливо и авиакеросин
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Андрей Гордеев / Ведомости
Для переработки мазута нужен вакуум, что позволяет снизить температуру кипения. Поэтому прямогонный мазут отправляют в вакуумную колонну (на фото), где из него получается вакуумный газойль и гудрон, который используется для производится битума и судового мазута
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Андрей Гордеев / Ведомости
Далее вакуумный газойль отправляется на установку каталитического крекинга (на фото слева) – высокотемпературной переработки нефти. В процессе крекинга получается большое количество бензиновой фракции с высоким октановым числом, дизельной фракции и углеводородных газов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция, полученная после крекинга, попадает на установку для финальной очистки от серы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Газ, полученный в результате первичной обработки нефти, отправляют на газофракционирующую установку. Из него делают необходимые для бензина легкие компоненты, а также пригодные для продажи серу, бутан, пропан и изобутан
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Газпромнефть
Все, что описано выше, – получение компонентов для производства бензина. Они в итоге оказываются в этих белых цистернах – парке смешения. Бензин состоит, в среднем, из 10 компонентов. Их смешивают по рецептуре и получают топливо класса Евро-5
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Готовят бензин двумя методами: последовательной дозировки в резервуаре или одновременного дозирования и смешения компонентов в трубопроводе
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Андрей Гордеев / Ведомости
В парке смешения в топливо добавляют присадки, которые продлевают срок работы двигателя. Например, в бензин добавляют компоненты против дыма и сажи, а в дизельное топливо – присадки, понижающие его температуру застывания
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Андрей Гордеев / Ведомости
Установки, в которых проверяется качество бензина, сотрудники завода называют тарахтелками за соответствующий звук. Это по сути двигатели внутреннего сгорания. На них исследуют октановое число бензина и соответствие топлива ГОСТам
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензин и дизель с Московского НПЗ поставляется на столичные заправки «Газпром нефти». Часть бензина у НПЗ покупают трейдеры, которые могут продавать его на бирже или напрямую другим компаниям. Какую часть бензина покупают трейдеры, «Газпром нефть» не раскрывает. Керосин поставляется в московские аэропорты. Доля московского НПЗ на рынке авиатоплива московского региона, по данным самой компании, составляет около 15-20%
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Андрей Гордеев / Ведомости
Мосэкомониторинг неоднократно регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне, где находится Московский НПЗ. Бывший министр природы Сергей Донской даже сообщал, что надзорные органы готовят иск к заводу, но он так и не был подан
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Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. компания сообщала, что провела масштабную экологическую модернизацию завода. По данным компании, негативное воздействие на окружающую среду к 2015 г. снизилось на 50% по сравнению с 2011 г., а к 2020 г. должно снизиться еще на 50% от уровня 2016 г.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время их прошедшей встречи предстал «очень открытым и потрясающим» человеком. Об этом американский президент сказал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в штаб-квартире ООН, передает Reuters. Трамп отметил, что ожидает второго саммита с северокорейским лидером «довольно скоро».
Как рассказал агентству Kyodo сотрудник администрации президента Южной Кореи, Мун Чжэ Ин передал Трампу послание от Ким Чен Ына. Содержание письма не уточняется.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. На ней лидеры стран подписали декларацию, согласно которой Пхеньян заявил о приверженности постепенному отказу от ядерного оружия, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В то же время американские чиновники и аналитики пока не видят со стороны Северной Кореи решительных действий по денуклеаризации, отмечает Reuters.
В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за «враждебного письма» из Пхеньяна, писала The Washington Post.
В понедельник Помпео заявил, что надеется посетить Северную Корею до конца года для подготовки предстоящего саммита глав государств. Госсекретарь подчеркнул, что настроен оптимистично относительно обещания Ким Чен Ына отказаться от ядерного арсенала.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж
LYNN BO BO/EPA-EFE
12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На фото кортеж Ким Чен Ына подъезжает к отелю Capella на острове Сентос, где состоялась встреча двух лидеров
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Evan Vucci / AP
Это первая встреча действующего президента США с лидером КНДР
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Evan Vucci / AP
Президент США несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу
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Evan Vucci / AP
Лидеры перед началом встречи
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Jonathan Ernst/REUTERS
Лидеры обменялись 12-секундным рукопожатием
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Jonathan Ernst/REUTERS
Американские журналисты отмечают, что встреча лидеров тет-а-тат продолжалась около 48 минут
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Anthony Wallace/Pool/Reuters
В первые несколько секунд встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели несколько напряженно, однако по пути на личную встречу президент США о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына, пишет ТАСС
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Jonathan Ernst/REUTERS
Американский лидер пробудет в Сингапуре до 13 июня
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Правительство Великобритании приняло решение отказаться от преференций для высококвалифицированных специалистов из Евросоюза при их приеме на работу после Brexit, сообщает Financial Times.
Одобренный проект миграционной политики также предполагает сохранение действующего порядка допуска в страну зарубежных низкоквалифицированных рабочих, но только для отдельных отраслей промышленности, включая строительную сферу.
Новая система может вступить в силу после завершения переходного периода Brexit в январе 2021 г. В то же время британское правительство отметило, что позиция по трудовым мигрантам может измениться в случае подписания всеобъемлющей торговой сделки с ЕС.
Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г. ЕС отказался одобрять план Лондона по сохранению свободной торговли между Великобританией и блоком. В связи с этим британский премьер Тереза Мэй на прошлой неделе заявила, что переговоры по Brexit «зашли в тупик».
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает в качестве меры поддержки компаний, попавших под западные санкции, предоставлять им ценовые преференции при государственных и корпоративных закупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.
Служба не поддерживает текущую версию проекта Минпромторга, согласно которому попавший под санкции США холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски сможет получить преимущество при выборе исполнителя госконтрактов. Однако «в качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем министерству рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», указал Лобов.
Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий «Русских машин». Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др. Преференции должны получить 11 компаний из группы ГАЗ (основной актив «Русских машин») – автобусные и автозаводы, а также из «РМ-Терекс» (совместное предприятие «Русских машин» и американской Terex по производству дорожно-строительной техники).
ФАС раскритиковало инициативу Минпромторга, указав, что принятие документа в действующей редакции несет риски монополизации рынков, сговора участников, закрытия других производств в стране, а также полного отказа инвесторов от открытия новых производственных площадок в России.
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Добывающие дочерние компании «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок оплаты по сервисным контрактам с конца 2018 на 2019 г. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на источники в крупной иностранной нефтесервисной компании и в российской подрядной организации. Один из собеседников уточнил, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.
«Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре-декабре 2018 г., на 2019 г.», — говорится в копии протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз», на который ссылается РБК. Из документа следует, что согласиться или не согласиться с предложением компании должны были 24 сентября.
Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник заявил изданию, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили такое уведомление. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — сказал он. Собеседник издания добавил, что в прошлом году таких отсрочек не было.
Сколько всего «дочек» нефтяной компании хотят перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, источники издания не знают. РБК отмечает, что в 2017 г. инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% приходилось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ компания выполняет собственными силами.