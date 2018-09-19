Политика

Новости

США заявили о намерении заключить договор с Ираном по ядерной программе

США стремятся заключить с Ираном договор, который будет охватывать ядерную и программу баллистических ракет этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Новая сделка, которую мы надеемся подписать с Ираном, она не будет личным соглашением между двумя правительствами, как последняя [«ядерная сделка»]. Мы стремимся к договору, [который одобрил бы конгресс]», – сказал Хук во время выступления в Институте Хадсона (его слова передало Reuters).

По его словам, иранские власти не заинтересованы в договоре, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о готовности встречи с официальными лицами страны.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из заключенного в 2015 г. совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая тормозит ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Остальные участники соглашения – Россия, КНР, Великобритания и Франция – заявили о намерении придерживаться договоренностей. Белый дом ввел против Тегерана первый раунд санкций и готовится запустить второй пакет ограничительных мер в ноябре.