Иран пытается обойти санкции США с помощью инвестиций

Через фонд на $5 млрд он обеспечивает доступ к продукции, которой может лишиться

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Из-за противостояния Ирана с США возможности фонда зарабатывать и пользоваться своими инвестициями ограничены Ebrahim Noroozi / AP Photo

Французско-иранский ученый Раймон Аболхасан в июне объявил об инвестиции $3 млн во французский завод лекарств в коммуне Планси-л’Аббеи в провинции Шампань. Завод закрылся восемь лет назад, когда прежний владелец перевел производство в Китай. Теперь Аболхасан намерен его переоборудовать (работы начнутся уже в сентябре) и начать продавать продукцию по всему миру, говорит мэр близлежащей деревни Клод Шапель, помогавший организовать сделку. Предполагается, что на заводе будет создано не менее 40 рабочих мест.

Аболхасан от комментариев отказался. Он также не сообщил французам, кто за ним стоит – иранское правительство.

Завод купила парижская компания Vaccinopole, в которой Аболхасану принадлежит 40%; остальные 60% – у Iran Foreign Investments Co. (IFIC), суверенного инвестиционного фонда Ирана, свидетельствуют регистрационные документы.

Фонд купил французский завод, чтобы обеспечить поставки в Иран лекарств от туберкулеза, рака мочевого пузыря и других болезней, с закупками которых могут возникнуть проблемы из-за санкций США, рассказали люди, знакомые с этим проектом. «Цель – сделать Иран независимым» от санкций, пояснил советник фонда.

Это лишь один пример того, как Тегеран пытается ослабить экономическую петлю, которую затягивает Вашингтон.