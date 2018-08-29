Экспорт иранской нефти сокращается быстрее, чем ожидалось

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В отличие от санкций 2012-2015 гг. США теперь настаивают не на сокращении, а на полном прекращении закупок иранской нефти Vahid Salemi / AP

Экспорт нефти из Ирана снижается быстрее, чем ожидалось, в преддверии санкций США, которые должны вступить в силу в ноябре. Это отражает нежелание судоходных компаний поставлять иранскую нефть и представляет дополнительный риск для рынка нефти.

Многие эксперты ожидали, что экспорт иранской нефти снизится примерно на 1 млн баррелей в день к концу года. Теперь некоторые утверждают, что это, возможно, уже произошло. Иран еще не объявил данные об экспорте в августе и прогнозы на сентябрь.