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Экономика / Мировая экономика

Экспорт иранской нефти сокращается быстрее, чем ожидалось

Иностранные компании боятся предстоящих санкций США
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Экспорт нефти из Ирана снижается быстрее, чем ожидалось, в преддверии санкций США, которые должны вступить в силу в ноябре. Это отражает нежелание судоходных компаний поставлять иранскую нефть и представляет дополнительный риск для рынка нефти.

Многие эксперты ожидали, что экспорт иранской нефти снизится примерно на 1 млн баррелей в день к концу года. Теперь некоторые утверждают, что это, возможно, уже произошло. Иран еще не объявил данные об экспорте в августе и прогнозы на сентябрь.

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