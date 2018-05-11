Экономика / Мировая экономика

США отпугнули европейские компании от Ирана

Но китайские и российские могут продолжить сотрудничество с ним, считают эксперты
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Европейские лидеры готовятся просить у США сделать для их стран исключения из санкций против Ирана, но у транснациональных компаний нет желания вести там бизнес, предупреждают эксперты.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и введении санкций против него. Другие страны могут попросить сделать для них исключение, отметил министр финансов Стивен Мнучин, но подчеркнул, что цель США – «максимальные санкции». Вашингтон предоставил компаниям от 90 до 180 дней перед тем, как ограничить их возможность вести дела с Ираном.

Европейцы поддерживали прошлые призывы Вашингтона к санкциям против Тегерана и в этот раз будет то же самое, ожидает Эндрю Пик из бюро по ближневосточным делам при госдепартаменте США. Крупные банки не стремились связываться с Ираном даже до решения Белого дома выйти из СВПД, учитывая тяжелые последствия, с которыми может столкнуться финансовая организация за нарушение ограничений минфина США.

На этот раз предсказать эффективность санкций США будет гораздо сложнее, чем до подписания СВПД в 2015 г., потому что теперь американцы действуют в одиночку, подчеркивают эксперты. В частности, Китай может посчитать угрозу пострадать из-за нарушения ограничений США незначительной.

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