Иран ищет способы экспортировать нефть в обход санкций США
А для диверсификации валютных поступлений предложил вид на жительство в обмен на инвестиции
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Один из рассматриваемых вариантов обхода санкций — возвращение посредников при продаже нефти
Hasan Jamal / AP
4 ноября вступят в силу санкции США, запрещающие покупать иранскую нефть. Но Тегеран намерен приложить все усилия, чтобы стране, которую он называет «Большой Сатана», не удалось лишить его основного источника иностранной валюты и бюджетных доходов.
«[Президент США Дональд] Трамп обязательно потерпит позорное поражение, не сумев полностью прекратить экспорт иранской нефти, – утверждает близкий к режиму высокопоставленный представитель энергетической отрасли. – Мы добьемся этого, даже если нам придется прибегнуть к бартерному обмену нефти на российское оружие или хранить ее в Малайзии и Таиланде».
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