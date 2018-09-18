Какие факторы сильнее всего влияют на нефтяные цены

Сейчас их так много, что порой не ясно, на что обращать внимание

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Количество факторов, которые оказывают влияние на нефтяные цены, всегда велико. А сейчас их так много, что рядовой инвестор вообще не понимает, за чем стоит следить, а какие новости можно игнорировать. Стоит ли беспокоиться по поводу изменения запасов сырой нефти в США или же в первую очередь необходимо следить за снижением поставок из Ирана? Ответы на подобные вопросы порой дать не так уж и просто – многое зависит от конкретного рыночного момента.

В 2015-2016 гг. авторы многих аналитических заметок строили прогнозы исключительно на анализе возможности американских сланцевых компаний нарастить добычу при том или ином уровне цен. Этот фактор ставился во главу угла, а все остальные считались второстепенными. Отчасти это был верный подход. В результате многим экспертам удалось предсказать последующий подъем нефтяных цен. Но сейчас такой линейный анализ с оценкой лишь одного ключевого «сланцевого» фактора, который способен влиять на баланс рынка, вероятно, не сработает. Количество факторов, требующих анализа, существенно выросло.

После заключения сделки ОПЕК+ фактически появился институт, способный балансировать потенциальные перекосы глобального спроса и предложения, а также сглаживать влияние различных второстепенных факторов. В итоге котировки нефти с большей вероятностью просто перейдут в широкий коридор, без устойчивого тренда.

В частности, сейчас на повестке дня несколько ключевых моментов: санкции в отношении Ирана, торговые войны США, укрепление доллара, колебания добычи в Ливии и Венесуэле, а также сезон ураганов. Все эти драйверы в том или ином виде оказывают влияние на нефтяные цены, и это происходит посредством изменения баланса спроса и предложения.

Согласно ожиданиям экспертов Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), до конца I квартала 2019 г. на рынке нефти ожидается отсутствие выраженного дефицита или перепроизводства. Существенное накопление мировых запасов возможно лишь со II квартала 2019 г. Глядя на такие прогнозы, можно предположить, что цены на нефть ждет нейтральная динамика в ближайшие месяцы. Но этот академичный подход аналитиков предполагает сохранение статус-кво и не учитывает форс-мажоры.

Про Иран

Иран с начала ноября вновь окажется под санкциями США. В ходе предыдущего санкционного периода в 2011-2013 гг. добыча в этой стране падала с 3,7 млн до 2,7 млн баррелей в сутки. В 2016 г. после заключения «ядерной сделки» объем производства резко вернулся к отметке 3,8 млн б/с. Теперь нас ждет новый раунд снижения добычи, что позитивно для цен.