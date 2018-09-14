Мировое потребление нефти к концу года достигнет рекордных 100 млн баррелей в сутки

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Рост потребления обусловлен развитием азиатских стран, а также ростом спроса в США и Европе, отмечает МЭА Максим Стулов / Ведомости

В августе 2018 г. производство нефти в мире превысило 100 млн барр. в сутки, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА считает, что уже в IV квартале 2018 г. отметку 100 млн барр. в сутки перешагнет и потребление нефти. К концу 2019 г. потребление и производство нефти могут превысить 101 млн барр. в сутки. Но нефть Brent может подняться выше $80 за 1 барр., считают в МЭА.

«Сейчас очень сложный момент для рынка нефти», – отмечает агентство. Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, чем ожидалось. МЭА прогнозирует, что если ничего в стране не изменится, то до конца года добыча там может снизиться до 1 млн барр. в сутки, еще в начале года была 1,6 млн барр. в сутки. Кроме того, конфликты в Ливии могут возобновиться, пишет МЭА. Рост цен до максимумов с ноября 2014 г. агентство объясняет еще и тем, что игроки нефтяного рынка ожидают вступления в силу (4 ноября) санкций США, «осталось всего 54 дня до того момента, когда покупатели иранской нефти должны решить, продолжать им закупать иранскую нефть или нет».