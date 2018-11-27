Румыния хочет бросить вызов «Газпрому»

Но пока у нее не получается стать экспортером газа – налоговая неопределенность отпугивает инвесторов

Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: Налоги отпугивают от газа Румынии

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Инвестиции в добычу нефти и газа на шельфе Черного моря помогли бы пополнить бюджет Румынии на $26 млрд к 2040 г., подсчитал Deloitte ANGELO BREZOIANU / AGERPRES / AFP

Румыния еще в 2012 г. нашла на шельфе Черного моря газовое месторождение, которое могло бы не только обеспечить ей энергетическую независимость, но и сделать ее экспортером природного газа. Недавно парламент страны принял новый закон, регулирующий добычу нефти и газа на шельфе. Но иностранных инвесторов беспокоит неопределенность с налогами.

По оценкам министерства энергетики Румынии, в черноморском месторождении содержится 250 млрд куб. м газа, что в 20 раз превышает годовое потребление страны. Разведка продолжается. По словам госсекретаря министерства энергетики Юлиана-Роберта Тудораке, Румыния могла бы стать еще одним экспортером газа в Европе. Но пока не ясно, выделит ли консорциум инвесторов, состоящий из американской ExxonMobil и OMV Petrom, местного подразделения австрийской OMV, еще 1 млрд евро инвестиций сверх уже потраченных на разведку 2 млрд евро.