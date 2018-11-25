Получатель гигантского контракта «Газпрома» прибег к помощи конкурентов
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Загорский трубный завод (ЗТЗ) получил доступ к заказам «Газпрома» лишь в 2017 г., но за год с небольшим сумел кардинально перекроить рынок труб большого диаметра (ТБД). За год предприятие заключило с «Газпромом» два очень крупных контракта: в конце 2017 г. – трехлетний на поставку 250 000 т труб ежегодно и совсем недавно – двухлетний (начало поставок – январь) совокупно на 500 000 т. Оба подписывались на условиях единственного поставщика. Мощность предприятия – 500 000 т труб в год. Таким образом, только эти два контракта позволяют уже со следующего года на 100% загрузить завод.
Возможно, уже сейчас ЗТЗ полностью загружен и для выполнения контрактов с «Газпромом» покупает трубы у конкурентов. По крайней мере так утверждают четыре человека, близких к крупным трубным компаниям. «По итогам 10 месяцев 2018 г. мощности ЗТЗ загружены практически на 100%», – говорит один из них. Летом завод перестал справляться и начал покупать трубы у конкурентов, добавляет он. Закупки продолжаются и сейчас, подтверждает другой собеседник «Ведомостей». Ему известно, что ЗТЗ закупал трубы как минимум у ЧТПЗ и ТМК.
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