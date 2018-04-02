Загорский трубный завод переходит на самообеспечение
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В конце декабря «Газпром» приостановил действие части контрактов на закупку труб большого диаметра (ТБД, нужны для магистральных трубопроводов) со всеми производителями «в связи с утратой интереса». Причиной, как рассказывали источники «Ведомостей», стал новый игрок на рынке – Загорский трубный завод (ЗТЗ). Он предложил госмонополии цены ниже, чем у конкурентов. В январе ЗТЗ получил контракт на 100 000 т ТБД, в переговорах с остальными компаниями «Газпром» настаивал на снижении цен на 20%, рассказывали собеседники «Ведомостей».
В пятницу представитель ЗТЗ рассказал «Ведомостям», что для «снижения рисков, связанных с нехваткой подвижного состава для нужд завода», завод закупил штрипсовозы (специальные вагоны для перевозки листового проката для ТБД) в количестве, достаточном для доставки около 50 000 т стали в месяц. Сколько вагонов приобретено в собственность и стоимость сделки, ЗТЗ не раскрывает. Чтобы полностью обеспечить мощности производства ЗТЗ, заводу было необходимо купить около 250 вагонов, посчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Поставить их мог Энгельсский завод металлоконструкций, знает Бурмистров, стоимость сделки, по его расчетам, – около 750 млн руб. Аналитик АКРА Максим Худалов полагает, что сумма выше – 1,1 млрд руб.
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