Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: «Газпром» сэкономит на трубах

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

Загорский трубный завод поставит ему трубы на 41 млрд рублей с рекордной скидкой
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«Газпром» выбрал поставщика труб большого диаметра (ТБД) для газопровода Чаянда – Ковыкта. О заключении контракта на поставку монополии 500 000 т ТБД сообщил Загорский трубный завод (ЗТЗ). Цена сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что стоимость контракта «Газпром» оценил в 41,2 млрд руб. Это самый большой единичный контракт на поставку ТБД в истории «Газпрома», указывает «Интерфакс». Средневзвешенная цена за тонну ТБД составит около 65 000 руб. (без НДС) – минимальная, которую «Газпром» сумел получить от трубных заводов за последние годы.

О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена. Источники «Ведомостей» рассказывали, что «Газпром» потребовал снижения цен на 20%. Позднее стало известно, что «Газпром» в ускоренном порядке аттестовал ЗТЗ как поставщика труб для нового строительства (ранее завод мог поставлять трубы только для ремонтов. – «Ведомости»). Весь январь традиционные поставщики ТБД вели с «Газпромом» переговоры, но в итоге согласились на условия монополии.

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