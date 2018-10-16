Трубники отказались от предложенных «Газпромом» 47 млрд рублей

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«Газпром» был вынужден закрыть пять тендеров на закупку труб большого диаметра Петр Ковалев / ТАСС

15 октября «Газпром» был вынужден закрыть пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД), следует из материалов портала госзакупок. Заказчиком выступало ООО «Газпром комплектация». Почти за 602 000 т продукции крупнейший российский потребитель ТБД был готов заплатить 47,4 млрд руб., но крупнейшие производители труб участвовать в конкурсе на предложенных условиях отказались. «На участие в запросе предложений заявок не представлено», «признать запрос предложений несостоявшимся», говорится в протоколах заседания закупочной комиссии «Газпрома».

Цена контрактов, предложенная «Газпромом», была неприемлемой, объясняют люди, близкие к трем производителям труб. «Сейчас трубники ждут. Компании рассмотрят участие в тендере, если «Газпром» предложит более привлекательные условия», – говорит один из них. «Условия тендеров неисполнимы, так как приведут к убыткам [трубников]. Речь идет не только о цене, но и о части других условий», – добавляет другой, но что за условия, не уточняет.