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Правительство выслушает независимые АЗС и трейдеров

Дмитрий Козак создал при Минэнерго рабочую группу по топливному рынку
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При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака. Эту же информацию подтвердил собеседник «Ведомостей», участвовавший в совещании у Козака во вторник.

Зампред правительства Козак провел совещание о текущей ситуации на розничном рынке нефтепродуктов, сообщил его представитель, обсуждались перспективы развития биржевой торговли нефтепродуктами. Участники совещания договорились принять общие меры для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов, продолжал он, предполагается, что этого можно будет добиться, если прекратить использовать программное обеспечение, позволяющее автоматически повышать цену сделок.

«В основном все представили предложения, их впоследствии будут прорабатывать», – поделился с «Ведомостями» один из участников совещания: конкретных решений по итогам встречи не принято.

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