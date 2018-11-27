Некогда самые популярные самолеты — семейство «Ту» — почти не возят пассажиров
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Авиакомпания Red Wings прекратила эксплуатацию всех имевшихся в ее парке самолетов Ту-204. Она была единственным авиаперевозчиком в России, использовавшим этот тип судов на регулярных рейсах. В парке у Red Wings также 11 Airbus320/321.
Согласно ресурсу flightradar24, отслеживающему полеты гражданских судов по сигналам их транспондеров, пять самолетов Ту-204 Red Wings совершили последние пассажирские рейсы 21 августа, 4 сентября, 1, 5 и 17 октября. Летом и в сентябре они летали очень интенсивно, совершая по 4–6 рейсов в сутки, – в основном между Сочи и крупными российскими городами. Три последних лайнера в октябре и ноябре перелетели в Минеральные Воды. Там находится 411-й авиаремонтный завод, куда суда переданы на хранение, знает сотрудник авиакомпании.
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