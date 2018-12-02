Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4708 от 03.12.2018 под заголовком: Нефти опять слишком много

Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Правда, пока не ясно, как быстро компании будут готовы снизить свое производство
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Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, сообщил 1 декабря президент России Владимир Путин после заседания G20 в Буэнос-Айресе. «Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать, – цитирует «Интерфакс» слова Путина. – И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать».

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фатих в середине ноября говорил о необходимости снизить добычу на 1 млн барр./сутки по отношению к октябрю для поддержания баланса спроса и предложения, сообщало Bloomberg. 1 декабря агентство со ссылкой на источники в ОПЕК сообщило, что секретариат картеля рекомендовал странам – членам организации сократить суточную добычу на 1,3 млн барр. 25 стран – участников ОПЕК, а также не входящих в картель с 2017 г. уже участвуют в глобальном регулировании добычи нефти. Участники сделки пропорционально своим долям постепенно начиная с января 2017 г. сократили добычу совокупно на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Вопрос об очередном сокращении добычи они обсудят на конференции в Вене 5–7 декабря.

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