Производители нефти обсуждают сокращение добычи, чтобы остановить падение цен

Страны – участницы сделки ОПЕК+ могут снизить добычу в следующем году на 1,4 млн баррелей в сутки

Волатильность цен на нефть может привести к дальнейшему их снижению в краткосрочной перспективе Smartmoney

ОПЕК и присоединившиеся к организации страны обсуждают возможность сокращения добычи нефти примерно на 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 г., чтобы предотвратить избыток, который может привести к снижению цен, сообщили в среду три источника Reuters. Это же подтвердил и собеседник «Ведомостей», близкий к одной из стран – участниц сделки ОПЕК+.

По информации Reuters, возможность снизить добычу в 2019 г. может обсуждаться на встрече картеля в декабре этого года. К соблюдению нового соглашения необходимо привлечь входящий в ОПЕК Иран, а также Россию, добавили источники Reuters.

Новость о возможном сокращении производства уже повлияла на цену Brent, которая снижалась две недели подряд. С начала октября падение составило 20%, сегодня нефть подорожала на 1,2% до $66,25 за баррель.

«Сейчас два главных игрока на рынке нефти – Саудовская Аравия, которая может быстро нарастить или сократить добычу, и администрация Трампа, которая не в силах прямо влиять на добычу сланцевой нефти, но по сути может оказывать влияние на предложение нефти через увеличение или уменьшение лимитов для продаж иранской нефти», – говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Цены на нефть, вероятно, будут колебаться в коридоре, $65–75 за баррель, считает Маринченко. Цены ниже $65 за баррель не комфортны для Саудовской Аравии, поэтому сейчас они используют вербальные интервенции, обещая снизить добычу. Если будет необходимо, они ее действительно снизят – хотя и попытаются сделать это сообща с Россией и другими странами ОПЕК+, считает он.

Волатильность цен на нефть может привести к дальнейшему их снижению в краткосрочной перспективе, но в среднесрочном и долгосрочном периоде ситуация с ценами видится более устойчивой, заявил «Интерфаксу» министр экономического развития Максим Орешкин. «Дефицит на рынке нефти, который был в начале года, он ушел, и формируется определенный профицит», – заявил министр. Но он подчеркнул, что «средне- и долгосрочные форварды [форвардные контракты] чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад».

ОПЕК с августа увеличила добычу на 263 000 баррелей в сутки, Россия – почти на 200 000 баррелей в день, следует из данных ОПЕК и заявлений министра энергетики России Александра Новака. В ОПЕК больше всех увеличили добычу ОАЭ (на 191 000 баррелей в сутки) и Саудовская Аравия (на 226 000 баррелей в сутки). Выросла добыча и в России: если в июле она была 10,9 млн баррелей, то уже в августе составила 11,2 млн баррелей в день, говорил Новак. Средняя добыча в России в октябре была уже 11,397 млн баррелей в сутки, уточнял он.

Представитель Минэнерго России пока не ответил на запрос «Ведомостей».