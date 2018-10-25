Сечин обвинил США в стремлении регулировать мировой рынок нефти

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Евгений Разумный / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне, обрушился на США, их санкционную политику и действия на нефтяном рынке. По мнению Сечина, США «вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти», подменяют ОПЕК конструкцией US-PEC и используют санкции в собственных целях, игнорируя интересы остального мира.

Санкции

Сечин назвал санкции США неэкономическими, неюридическими методами воздействия, средством конкурентной борьбы.

«На США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию – целых 40% потерь», – сказал руководитель «Роснефти». Здесь он процитировал прошлогоднюю оценку торговых потерь западных стран от антироссийских санкций, сделанную германским Институтом мировой экономики. По подсчетам института, Германия из-за санкций ежемесячно теряла экспорт на 618 млн евро.

«Отмечу, что в ряде секторов — сланцевая добыча, экспорт вооружения — американская экономика, скорее, прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом — не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества?» — заметил Сечин.

По оценке Сечина, полный запрет на импорт иранской нефти с 5 ноября будет иметь серьезные последствия для европейской экономики. Но из этих санкций будут исключения для отдельных партнеров США, предположил руководитель «Роснефти». «Действия США воплощают кардинально стратегию «победитель-проигравший», где протекционизм дает свои, временные и исключительно односторонние выгоды», — заявил он.

«Единственный совет, который я могу дать нашим партнерам, — приготовьтесь к диктату. Результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка», — сказал Сечин.

Рынок нефти

Рынок нефти сбалансирован на уровне 100 млн баррелей в сутки, нынешние цены на нефть комфортны для бизнеса и отражают баланс спроса и предложения. Но даже этой относительной стабильности угрожают действия США, считает Сечин.

«Уже в краткосрочном периоде "казначейские войны" в США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка», – отметил Сечин. Усилит волатильность на нефтяном рынке «вызванная американской администрацией» нестабильность в Ливии, связанное с санкциями сокращение добычи в Венесуэле и неопределенность с Ираном. Свободные мощности ОПЕК — самые низкие за десятилетие — не компенсируют выпадающей добычи, выбывающей, в основном, по вине администрации США, констатировал руководитель «Роснефти».

«Мы уже наблюдали резкий рост нефтяных цен, в значительной мере вызванный опасениями подобного развития событий. Любое дополнительное внешнее негативное событие, — а история отрасли показывает, что их вероятность нельзя исключать, — может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия», — констатировал Сечин.

По мнению Сечина, у США собственное видение своей роли в этом процессе, они «с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами».

Перспективы нефтедобычи

Уровень инвестиций в разведку и добычу нефти в 2018 г. по-прежнему недостаточен для ее устойчивого долгосрочного роста, сказал Сечин. «В этом плане Россия и "Роснефть" существенно отличаются от мирового тренда», — отметил он.

Ведущие нефтегазовые компании мира в 2017 г. почти вдвое снизили вложения в разведку и добычу по сравнению с 2014 г. — со $145 млрд до $75 млрд, в основном за счет долгосрочных проектов, сказал Сечин. «Тем самым, компании переориентировались на проекты с коротким инвестиционным циклом, которые позволяют обеспечить добычу «здесь и сейчас», но далеко не всегда гарантируют устойчивость будущей добычи. В этой связи считаю опрометчивым полагаться на сланцевые проекты как на панацею от падения добычи в других регионах», — добавил он.