Сечин усомнился в перспективах электромобилей

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Песков увидел в статье о прослушке Трампа снижение журналистской ответственности в NYT

В Кремле с юмором отнеслись к публикации газеты The New York Times, в которой говорится о том, что российские спецслужбы прослушивают личный телефон президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Спрашивайте в газете. Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться основанием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»). «Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», – резюмировал представитель Кремля.

The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что российские и китайские спецслужбы прослушивают разговоры Трампа, когда тот разговаривает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами, говорится в публикации. О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии, указывает издание. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мыслей американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.

По информации собеседников газеты, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна. Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

У Трампа есть два рабочих iPhone, функции которых ограничило Агентство национальной безопасности, и третий личный iPhone, в который не вносились никакие изменения. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один рабочий смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.

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