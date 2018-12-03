Катар объявил о выходе из ОПЕК

Катар был членом картеля нефтедобывающих стран 57 лет Hasan Jamali / AP

Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 г. Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, передало агентство Reuters.

По словам министра, решение принято после анализа Катаром возможностей укрепления своих позиций на мировой арене. Выход из ОПЕК представляет собой «технический и стратегический шаг» и не несет политических мотиваций, передало Reuters слова министра на пресс-конференции в Дохе. Позднее выход Катара из нефтяного картеля подтвердила нефтяная госкомпания страны Qatar Petroleum.

Катар, и так крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, планирует нарастить производство СПГ с 77 млн т в год до 110 млн т, объявил аль-Кааби. «Решение о выходе отражает намерение Катара сосредоточиться на росте и развитии производства природного газа», – сказал он. По мнению министра, выход его страны почти не скажется на картеле: Катар намерен соблюдать договоренности по добыче. Он прогнозирует цену нефти в диапазоне $70–80 за баррель.

Катар был членом картеля нефтедобывающих стран 57 лет. В октябре страна добывала порядка 610 000 баррелей нефти в сутки – это лишь 11-е место в ОПЕК.

Решение Катара о выходе из ОПЕК принято в преддверии ключевой встречи стран ОПЕК+ 6 декабря и после договоренности России и Саудовской Аравии о новом сокращении добычи нефти, отмечает Bloomberg.

После выхода новости котировки нефти слабо пошли вниз, однако Brent осталась выше $62 после роста за счет договоренностей России и Саудовской Аравии.

На саммите G20 в минувшие выходные президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фатих в середине ноября говорил о необходимости снизить добычу на 1 млн барр./сутки по отношению к октябрю для поддержания баланса спроса и предложения. 1 декабря Bloomberg сообщил, что секретариат картеля рекомендовал странам-членам сократить суточную добычу на 1,3 млн барр.

В настоящее время мощности Катара по сжижению газа составляют 77 млн т в год, но ранее уже было объявлено об их расширении до 108 млн т (4 новые линии по 7,8 млн т), т. е. планы по расширению производства не являются новостью. Однако последние заявления Катара говорят в пользу того, что эти планы будут с большой вероятностью реализованы, говорит аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко.

По мнению аналитика, новые заводы в Катаре увеличат конкуренцию на глобальном рынке рынке СПГ. «С другой стороны, возможный выход Катара из ОПЕК и специализация на СПГ вновь поднимает вопрос о работе ак называемой «газовой ОПЕК» – ФСЭГ (Форум стран – экспортеров газа). Сейчас эта организация, куда входят и Катар, и Россия, выполняет определенную роль коммуникатора между участниками рынка, но по большому счету никак не координирует экспорт. Возможно, с выходом из ОПЕК Катар будет заинтересован в большей координации стран-экспортеров теперь уже в области экспорта газа и СПГ в рамках ФСЭГ», – говорит Собко.

Катар производит не так много нефти – в 15 раз меньше, чем Саудовская Аравия, и никогда не был значительным игроком на этом рынке, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Тем не менее выход Катара подрывает единство организации и может затруднить достижение консенсуса на предстоящей встрече. В какой-то степени это решение может быть запоздалой реакцией на блокаду со стороны Саудовской Аравии и других стран», – считает он.

Ставку Катара на увеличение мощностей СПГ эксперт называет правильной, особенно в свете вероятного дефицита на рынке СПГ с 2020–2022 гг. «На планах "Новатэка" по строительству нового завода это сказаться не должно – учитывая низкое количество инвестиционных решений по новым заводам за прошедшие 2–3 года, места на рынке должно хватить всем», – отмечает Маринченко.