Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: Сыр сплавится с отелями

Российский миллиардер купил производителя сырка «Дружба»

Из московского завода «Карат» хотят сделать лидера российского рынка сыров
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Gleden Invest стала владельцем Московского завода плавленых сыров «Карат», рассказали представитель «Карата» и Рафик Магжанов, управляющий директор Gleden Invest.

Эта компания управляет активами бизнесмена Александра Клячина, в числе которых гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties, отель «Метрополь». Клячин, по данным Forbes, занимает 66-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов в России, его состояние журнал оценивает в $1,5 млрд.

«Карат» заинтересовал инвестора популярными брендами (плавленые сыры «Дружба», «Янтарь», творожный сыр Violette) и лидерскими позициями на рынке, объясняет мотивы сделки Магжанов, а кроме того, компания увидела возможность применить на заводе плавленых сыров свой опыт управления проблемными активами.

«Карат» в 1996 г. основал Владимир Корсун – на базе Московского завода плавленых сыров № 1. Сначала он купил у Москвы 76% компании, потом довел долю до 97%. В кризис 2008–2009 гг. у предприятия начались финансовые проблемы.

В 2013 г. завод допустил дефолт перед основным кредитором – Связь-банком, рассказывал «Ведомостям» тогдашний гендиректор «Карата» Павел Розенфельд; долг перед банком составлял около 2 млрд руб., а общая задолженность – более 3 млрд руб. Причиной трудностей Связь-банк называл управленческие ошибки основателя и бывшего гендиректора Корсуна. Впоследствии Связь-банк реструктурировал долг и выкупил обязательства «Карата» перед другими банками, а Корсун продал контрольный пакет банку и близким к нему структурам и покинул пост гендиректора.

Gleden Invest собрала контрольный пакет «Карата» – приобрела доли у Связь-банка и других акционеров, рассказывает представитель Gleden Invest. Представитель Связь-банка констатировал, что банк перестал быть акционером и кредитором «Карата», но подробностями не поделился. Корсун сообщил «Ведомостям», что продал оставшиеся 40%.

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Стоимость предприятия можно оценить в 7–8 чистых прибылей (т. е. 3–3,5 млрд руб., по данным на 2017 г.) минус долг, говорит управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев.

«Карат» входит в верхнюю тройку продавцов плавленых сыров в России, приводит компания данные Nielsen. Производство – около 20 000 т в год. Выручка предприятия, по данным СПАРК, за прошлый год составила 4,2 млрд руб., а чистая прибыль – 431,3 млн руб.

В октябре 2017 г. согласно ЕГРЮЛу завод плавленых сыров «Карат» возглавил новый гендиректор – Евгений Гребнев. До этого он 20 лет проработал на различных должностях в компании по производству сыров «Lactalis Восток». «Карат» намерен расширять производственные мощности, запускать новые продукты, рассказывает Гребнев. О планах «дочки» «Карата» вложить 4,4 млрд руб. в производство сыров в Тольятти в ноябре сообщала мэрия города. Вопрос на стадии рассмотрения, говорит представитель «Карата».

В дальнейшем компания намерена стать российским лидером по продажам сыров, заключает Гребнев.

«Карат» может претендовать на 1-е место прежде всего по продаже плавленых сыров, если расширит производство и будет активно продвигать свои бренды, считает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Рынок сыров перспективен, потребление в России пока мало (около 5 кг на человека в год), продолжает Белов.

Это подтверждает и директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич: за год, окончившийся в сентябре 2018 г., продажи сыров в денежном выражении выросли на 8%, а в натуральном – на 4,3%, несмотря на то что продажи прочей молочной продукции в целом стагнируют.

Как только доходы людей начнут расти, продажи сыров ускорят рост и потребление может увеличиться в несколько раз в ближайшие 10 лет, прогнозирует Белов.

Представители Hochland и Valio, конкурентов «Карата» на рынке плавленых сыров, на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Завод находится неподалеку от Третьего транспортного кольца, а Клячин специализируется на недвижимости. Но представитель Gleden Invest заверил «Ведомости», что на данный момент компания рассматривает участок, на котором стоит «Карат», только для развития производства. Земли под заводом в собственности у города, предприятие их арендует, у территории промышленное назначение, говорит человек, знакомый с менеджментом «Карата».

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