KR Properties Александра Клячина построит бутик-отель на Зубовской улице

Будущий бутик-отель Александра Клячина Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер KR Properties бизнесмена Александра Клячина планирует построить бутик-отель общей площадью 25 930 кв. м на Зубовской улице, 7, рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, комплекс будет включать 91 гостиничный номер, 120 апартаментов на продажу, паркинг на 111 машино-мест и объекты инфраструктуры, в том числе ресторан, бассейн, хамам, зону спа и консьерж-службу. Строительство комплекса, по их словам, начнется уже в III квартале 2017 г. Представитель KR Properties информацию подтвердил.