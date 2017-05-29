Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Бутик-отель Александра Клячина
KR Properties Александра Клячина построит бутик-отель на Зубовской улице
Инвестиции в него составят не менее 6 млрд рублей
- Антон Филатов
- / Ведомости
Будущий бутик-отель Александра Клячина
Евгений Разумный / Ведомости
Девелопер KR Properties бизнесмена Александра Клячина планирует построить бутик-отель общей площадью 25 930 кв. м на Зубовской улице, 7, рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, комплекс будет включать 91 гостиничный номер, 120 апартаментов на продажу, паркинг на 111 машино-мест и объекты инфраструктуры, в том числе ресторан, бассейн, хамам, зону спа и консьерж-службу. Строительство комплекса, по их словам, начнется уже в III квартале 2017 г. Представитель KR Properties информацию подтвердил.
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