Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
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В пятницу, 14 декабря, возобновились поставки нефти на два из трех предприятий компании New Strеam – Антипинский и Афипский НПЗ, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Утром в пятницу представитель «Транснефти» отметил, что отгрузки нефти на Афипский НПЗ начались еще в четверг в 11.25, после оформления маршрутных поручений.
13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании. «На Марийский НПЗ из-за отсутствия маршрутных поручений поставок нет», — отметил представитель «Транснефти».
Банк одобрил максимальный кредит на пополнение оборотного капитала New Stream – 23 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» два собеседника, знакомые с топ-менеджерами New Stream.
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