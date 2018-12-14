Бизнес / ТЭК

Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу

Заводы New Stream 5 декабря перестали производить топливо из-за нехватки денег на покупку нефти
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В пятницу, 14 декабря, возобновились поставки нефти на два из трех предприятий компании New Strеam – Антипинский и Афипский НПЗ, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Утром в пятницу представитель «Транснефти» отметил, что отгрузки нефти на Афипский НПЗ начались еще в четверг в 11.25, после оформления маршрутных поручений.

13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании. «На Марийский НПЗ из-за отсутствия маршрутных поручений поставок нет», — отметил представитель «Транснефти».

Банк одобрил максимальный кредит на пополнение оборотного капитала New Stream – 23 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» два собеседника, знакомые с топ-менеджерами New Stream.

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