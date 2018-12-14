Белоруссия может не получить компенсацию за налоговый маневр в России
Минск оценивает потери в $300 млн в следующем году
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Минск утверждает, что Москва отказывается обсуждать вопрос компенсации за налоговый маневр
Валерий Шарифулин / ТАСС
Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России, заявил в пятницу, 14 декабря, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов: «Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом России» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
Минск утверждает, что Москва отказывается обсуждать вопрос компенсации за налоговый маневр. «В августе – ноябре говорили о расчетах. Но дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказ от обсуждения)», – заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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