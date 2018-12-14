Бизнес / Торговля и услуги

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Они столкнулись с недостатком акцизных марок
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Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов.

Проблема связана со вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 г., объясняет Филатов. Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября. Некоторые импортеры сообщают о недопоставках алкоголя, констатирует Филатов.

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