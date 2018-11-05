Поставщики и продавцы не ждут резкого роста продаж перед Новым годом

Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Новый год не поможет

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Даже Деды Морозы не смогут подарить рознице резкий рост оборота Евгений Разумный / Ведомости

В конце 2017 г. – начале 2018 г. ритейлеры и аналитики розничного рынка надеялись: ко II кварталу ситуация наладится. Перспективы сектора должны улучшиться, писал «Атон» в начале года: «Отрасль приближается к завершению цикла снижения прогнозов прибыли, мы ожидаем лучшей динамики во втором полугодии».

Но уже III квартал оказался не самым удачным. У лидера рынка, X5 Retail Group, продажи работающих больше года магазинов выросли всего на 0,5%, у его основного конкурента, «Магнита», этот показатель вообще в минусе на 2%. У крупнейшей сети гипермаркетов, «Ленты», выручка в сопоставимых магазинах начала падать после нескольких кварталов увеличения (-0,6% в III квартале 2018 г.).