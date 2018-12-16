Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Японский связующий

Владелец «Р-фарма» Алексей Репик займется поставками российских товаров в Японию

Этот рынок пока не освоен, но перспективен, считает бизнесмен
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Российско-японская торгово-инвестиционная компания («Рятико») владельца «Р-фарма» Алексея Репика займется поставками российских товаров в Японию, рассказал бизнесмен в интервью «Ведомостям» (см. стр. 08). «Рятико» будет продавать товары российских производителей – от колбасы и вина до кровельных материалов и сложных технологических решений на большом и очень интересном японском рынке», – заверил он.

«Рятико» Репик зарегистрировал в августе 2018 г. По его словам, он уже договорился о поставках с производителем кровли «Технониколь», игристых вин – «Абрау-Дюрсо», мяса – «Мираторгом». Восточное направление интересно и пока оно относительно новое, объясняет совладелец «Технониколя» Сергей Колесников интерес к проекту, российские стройматериалы привлекательны для экспорта из-за высокого качества и конкурентоспособной цены. Представители «Мираторга» и «Абрау-Дюрсо» отказались от комментариев.

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