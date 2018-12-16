Президент «Деловой России»: У бизнеса есть рефлексия о своей роли в реализации майского указа

Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Алексей Репик: У бизнеса есть рефлексия о своей роли в реализации майского указа

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Алексей Репик президент «Деловой России», владелец «Р-фарма» Наталья Шарапова / для Ведомостей

Алексей Репик свои предложения и инициативы любит демонстрировать на собственном примере. Будучи председателем Российско-японского делового совета, он старался наладить отношения с восточными инвесторами и был одним из первых, кто впустил такого инвестора в свою компанию. В 2017 г. он за $200 млн продал 10%-ный пакет акций японской Mitsui, хотя до этого долгое время воздерживался от поиска инвестора. Недавно к ним присоединился еще один инвестор – консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC). (Размер приобретенного пакета стороны пока не раскрывали.)

Президент «Деловой России» и владелец «Р-фарма» рассказывает, о каких нуждах бизнеса говорил с Владимиром Путиным, и отвечает на обвинения в попытках монополизировать рынок

Теперь Репик на собственном примере учит предпринимателей мыслить масштабно: к этому располагает майский указ. Так появился офсетный контракт с Москвой, где «Р-фарм» будет строить завод совместно с «Росатомом». Он старается не отдаляться от реального бизнеса, донося и объясняя его проблемы сразу и напрямую президенту. Последний раз это случилось в конце ноября – на съезде «Деловой России», где бизнесмен смог поговорить с Путиным с глазу на глаз.

– В начале ноября у вас была встреча с Путиным, доступно протокольное видео вашего разговора. А можете рассказать, что вы обсуждали за кадром?

– На ближайшие шесть лет основой стратегического планирования становится майский указ. Частные компании заинтересованы участвовать в процессе достижения важнейших для страны социально-экономических целей, однако из национальных проектов выпало, что конкретно они должны делать. Даже опытному человеку, знающему, как взаимодействуют бизнес и власть, нелегко разобраться с бюрократией при описании нацпроектов и с тем, как все коррелирует с национальными целями. Предпринимателю разобраться будет почти невозможно. Бизнес, безусловно, согласен с целями, поставленными в нем: мы должны войти в пятерку мировых экономик, расти быстрее остальных, победить бедность, повысить продолжительность жизни. И основной мотив встречи с президентом заключался в том, что у бизнеса есть рефлексия о своей роли в реализации майского указа.

Президент в помощь

– Президент помог понять роль?

– Общая среда не безоблачная. Бизнес не уверен, что государство понимает и принимает его ключевые идеи и мысли, не чувствует, что на него рассчитывают. А государство, в свою очередь, ощущая это, дисконтирует роль бизнеса в выполнении национальных задач. Понимаете, госкомпанию мобилизовать легко: она очень управляема и предсказуема. А частных предпринимателей нужно убеждать, стимулировать. Государство нередко говорит, что бизнес с офшорами, фокусировкой на краткосрочной прибыли живет в своей системе координат. Поэтому ему проще сделать ставку на более понятный и управляемый госкапитализм. К сожалению, его становится все больше.

Государственная экономика во всех секторах, кроме сырьевых, менее эффективна. Бизнес гибче, мотивированнее, смелее и меньше подвержен стереотипам. Мы хотели объяснить президенту, что с нами национальные цели быстрее и лучше реализуются.

Государственная машина сама по себе инертна. Это что-то очень большое, поэтому разворачиваться с налету и быстро улавливать отдельные запросы, в том числе предпринимателей, оно не может.

Например, после форума «Деловой России» в 2016 г. до президента дошло семь или восемь обращений. Из них одно, касающееся валютного контроля, до сих пор не реализовано, хотя это должно случиться уже в ближайшее время. Еще одно предложение, несмотря на включение в перечень поручений президента, до сих пор не нашло выражения в каком-то результате. Речь идет о неравных условиях ведения бизнеса для иностранных и российских интернет-магазинов. Как следствие, за последние шесть лет доля рынка локальных интернет-магазинов существенно сократилась. Несправедливо, что можно экспортировать товар в Китай и получить НДС к возмещению, потом его же из Китая через Alibaba заказать здесь без всякого НДС или пошлины. В 2016 г., мы предлагали реализовать принцип взимания НДС с каждой товарной поставки по месту формирования прибыли.