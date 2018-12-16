Metro Cash & Carry решила временно выдавать карты клиента всем желающим
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Немецкая сеть мелкооптовых центров Metro Cash & Carry решила временно отказаться от ограничений по выдаче карт клиента. Сейчас эта компания, ориентирующаяся на работу с рестораторами, несетевой розницей и другим бизнесом, осуществляет продажи лишь по картам клиента. Чтобы их получить, нужно было заполнить анкету, указать организационно-правовую форму компании – будущего клиента, ее ИНН, другие данные и принести оригинал доверенности на право совершения сделок от лица компании, подписанный руководителем.
С 29 ноября по 26 декабря Metro Cash & Carry, как сказано на ее сайте, выдает карты клиента всем заполнившим анкету с контактными данными. Так она хочет познакомить потребителей «с ассортиментом и оптовым уровнем цен», объяснил ее представитель. Из того, как компания продвигает это предложение, следует, что оно ориентировано не на профессиональных, а именно на рядовых потребителей. Помимо сайта акция, по словам представителя Metro, рекламируется на ТВ, карту можно получить через ряд банков и мобильных операторов, проект «Едадил», приложение «Кошелек» и др. Карты будут действовать около двух лет, а потом клиент сможет пройти полную регистрацию через юрлицо, став «профессиональным клиентом», добавил представитель Metro Cash & Carry.
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