Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»

Компания Мельниченко уже обращалась в Министерство энергетики, но пока не предложила конкретного механизма управления МРСК, рассказывает источник «Ведомостей» Александр Щербак/ТАСС

Группа СУЭК Андрея Мельниченко обратилась в правительство РФ с просьбой передать ей в управление «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети»), сообщил глава «МРСК Сибири» Виталий Иванов на встрече с инвесторами.

«Миноры с удовольствием хотят нас купить. Идут разные переговоры, они пишут письма в правительство. Сейчас это портфельный инвестор, слабо участвующий в операционном бизнесе компании. Но они активно участвуют, когда мы приглашаем: «давайте мы 50 на 50 докапитализируемся, когда мы не хотим разбивать какие-то доли». А они: «а нам было бы интересно вообще поуправлять бизнесом», — сказал Иванов (цитата по «Интерфаксу»).

СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Компания Мельниченко уже обращалась в Министерство энергетики, но пока не предложила конкретного механизма управления МРСК, рассказывает источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров. Минэнерго получало соответствующее предложение около полугода назад, сказал представитель ведомства, отметив, что рассматривать его преждевременно, «пока не приняты все регуляторные решения, стабилизирующие финансовое положение электросетевых компаний». Сейчас власти обсуждают возможность утвердить долгосрочные сетевые тарифы, оплату сетевого резерва и перераспределить субсидирование населения между МРСК и ФСК.

Решения о передаче сетевых активов в управление могут приниматься только на уровне правительства РФ, однако в настоящее время никаких активных переговоров на этот счет не ведется, говорит представитель «Россетей». Правительство вряд ли примет решение о приватизации сетевой компании, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр: «Причинами отказа от приватизации называются низкая цена, существенные требования по инвестициям и стратегическая природа актива. Это полностью стратегическое решение, на которое правительство сейчас не готово».

В электроэнергетике есть ограничения для совмещения конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности, напоминает аналитик «АКРА» Наталья Порохова: «СУЭК владеет «Сибирской генерирующей компанией» и по закону не может контролировать сети». Но компания может найти способ уйти от запрета, предполагает эксперт, отметив, что подобная ситуация сохраняется в Иркутской области, где «Русал» контролирует и генерацию, и сети. Сделка может быть привлекательна для СУЭК, если стороны договорятся о цене, добавляет Порохова: «Рентабельность компании ниже, чем в среднем в электросетевом комплексе, долговая нагрузка — выше. Но в целом в сетях сейчас есть тренд на улучшение ситуации».

Представители Минэкономразвития и ФАС не ответили на вопросы. Представитель СУЭК отказался от комментариев. В Росимущество, аппарат правительства и профильного вице-премьера Дмитрия Козака такие предложения не поступали, сообщили представители ведомств.