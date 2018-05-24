Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов – сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Евгений Разумный / Ведомости

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров. Издание отобрало 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшие состояния, отмечается на сайте журнала. Получилось, что 46 детей унаследуют в сумме $211 млрд.

Самым богатым наследником Forbes назвал Юсуфа Алекперова - это сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. По оценке журнала, состояние Алекперова-старшего составляет $17 млрд. Юсуф - его единственный наследник. Второе место в рейтинге разделили дети Леонида Михельсона - дочь Виктория и родившийся в 2015 г. сын, имя которого журнал не называет. Дети основного владельца «Новатэка» могут получить по $8,9 млрд, указывает Forbes.

На третьем месте в рейтинге наследников - дети владельца одного из ведущих в мире производителей удобрений - «Еврохима» Андрея Мельниченко. Состояние Мельниченко Forbes оценивает в $14,5 млрд. Получается, что на его детей - дочь Тару и родившегося в прошлом году Адриана приходится по $7,3 млрд.

Наследники богатейшего россиянина по версии Forbes Владимира Лисина (его состояние журнал оценивает в $19,6 млрд) оказались на седьмом месте в списке. Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины могут унаследовать по $6,5 млрд, подсчитал журнал. Замыкают топ-20 четверо детей совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана. На каждого приходится по $2,3 млрд, оценил Forbes.

Рейтинг наследников Forbes составляет третий год подряд. В этот раз в нем появились два новичка — это сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис ($3 млрд) и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр ($2,3 млрд). Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски.

Больше всего наследников в рейтинге 2018 г. у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Шесть его детей могут унаследовать по $3,1 млрд, отмечает журнал.

Forbes отмечает, что при составлении рейтинга не учитывал последние заявления бизнесменов о планах на капитал. В частности, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман и президент «Норникеля» Владимир Потанин заявляли, что больших денег детям оставлять не планируют и направят состояние на благотворительность. Алекперов также признавался, что не намерен передавать своему сыну управление «Лукойлом» и не допустит «распыления» пакета акций нефтяной компании. «Достаточно большой отрезок времени посвятил тому, чтобы компания развивалась. Я не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям», – говорил миллиардер.

Десять богатейших россиян по версии Forbes