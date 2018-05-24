Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Лидером рейтинга стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров. Издание отобрало 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшие состояния, отмечается на сайте журнала. Получилось, что 46 детей унаследуют в сумме $211 млрд.

Самым богатым наследником Forbes назвал Юсуфа Алекперова - это сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. По оценке журнала, состояние Алекперова-старшего составляет $17 млрд. Юсуф - его единственный наследник. Второе место в рейтинге разделили дети Леонида Михельсона - дочь Виктория и родившийся в 2015 г. сын, имя которого журнал не называет. Дети основного владельца «Новатэка» могут получить по $8,9 млрд, указывает Forbes. 

На третьем месте в рейтинге наследников - дети владельца одного из ведущих в мире производителей удобрений - «Еврохима» Андрея Мельниченко. Состояние Мельниченко Forbes оценивает в $14,5 млрд. Получается, что на его детей - дочь Тару и родившегося в прошлом году Адриана приходится по $7,3 млрд. 

Наследники богатейшего россиянина по версии Forbes Владимира Лисина (его состояние журнал оценивает в $19,6 млрд) оказались на седьмом месте в списке. Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины могут унаследовать по $6,5 млрд, подсчитал журнал. Замыкают топ-20   четверо детей совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана. На каждого приходится по $2,3 млрд, оценил Forbes.

Рейтинг наследников Forbes составляет третий год подряд. В этот раз в нем появились два новичка — это сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис ($3 млрди сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр ($2,3 млрд). Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски.

Больше всего наследников в рейтинге 2018 г. у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Шесть его детей могут унаследовать по $3,1 млрд, отмечает журнал.

Forbes отмечает, что при составлении рейтинга не учитывал последние заявления бизнесменов о планах на капитал. В частности, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман и президент «Норникеля» Владимир Потанин заявляли, что больших денег детям оставлять не планируют и направят состояние на благотворительность. Алекперов также признавался, что не намерен передавать своему сыну управление «Лукойлом» и не допустит «распыления» пакета акций нефтяной компании. «Достаточно большой отрезок времени посвятил тому, чтобы компания развивалась. Я не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям», – говорил миллиардер.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике