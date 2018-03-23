Алекперов рассказал о содержании своего завещания

У Алекперова есть план преемственности Евгений Разумный / Ведомости

Основной акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал на дне инвесторов в Лондоне, что переживает за будущее компании и уже позаботился о судьбе своего пакета акций. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что пакет (принадлежащий Алекперову. – «Ведомости») не может быть разделен или раздроблен, потому что я, конечно, переживаю за будущее компании «Лукойл». Достаточно большой отрезок времени посвятил тому, чтобы компания развивалась. Я не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям», – сказал Алекперов.

По его словам, у него есть план преемственности. «Кто это будет преемником, вы узнаете о нем. Я думаю о том, кто может возглавить и заменить меня. Но это не будут мои близкие родственники», – сказал Алекперов. При этом он подчеркнул, что компания останется публичной: «У нас никогда на стояло плана сделать из «Лукойла» частную компанию».

В январе 2015 г. Алекперов рассказал, что принадлежащие ему акции «Лукойла» будут переданы в специальный благотворительный фонд, наследники не смогут распоряжаться ими напрямую, сообщало «РИА Новости». «Стабильность компании нашей будет обеспечена не только при моей жизни, но и после», – отмечал Алекперов.

В октябре 2017 г. он упоминал, что думает о преемнике, которого ему надо будет подготавливать следующие три-пять лет. «Если бы меня спросили, будет ли это мой сын, ответ - нет. Эта работа слишком сложная, чтобы завещать ее моему сыну», – объяснил он. При этом бизнесмен не исключил, что его сын Юсуф останется работать в бизнесе. Президент «Лукойла» рассказывал РБК, что, перед тем как взять сына на работу, отправил его работать в Сибирь более чем на два года. «Понял, как люди добывают нефть, как ремонтируют скважины, почувствовал запах нефти», – добавлял он.

У Алекперова есть единственный сын Юсуф, ему 27 лет. Он окончил РГУ нефти и газа им. Губкина. В 2016 г. он возглавил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров по версии Forbes. Издание подсчитало, что в наследство он может получить $8,9 млрд.

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