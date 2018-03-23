Алекперов пообещал акционерам рост доходов при цене на нефть выше $50

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Компания нацелена на рост добычи в среднем на 1% в год «Лукойл»

«Лукойл» в долгосрочной стратегии развития закладывает цену нефти $50 за баррель, сообщил сегодня основной акционер и президент компании Вагит Алекперов на дне инвесторов в Лондоне. По его словам, если цена будет выше, компания планирует распределять дополнительный доход среди акционеров (один из вариантов – обратный выкуп акций), а также будет направлять на реинвестирование. Согласно дивидендной политике, «Лукойл» отдает акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

«В новой стратегии компания отказалась от оптимистического ценового сценария, идеи быстрой международной экспансии, активной покупки активов, вхождения в проекты с высоким уровнем риска, – рассказал Алекперов. – Новая стратегия нацелена на повышение доходности и органический рост бизнеса. Новый подход обеспечивает нам значительную стратегическую гибкость».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}