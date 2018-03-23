Бизнес / ТЭК

Алекперов пообещал акционерам рост доходов при цене на нефть выше $50

Президент «Лукойла» заявил, что акции компании сильно недооценены
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«Лукойл» в долгосрочной стратегии развития закладывает цену нефти $50 за баррель, сообщил сегодня основной акционер и президент компании Вагит Алекперов на дне инвесторов в Лондоне. По его словам, если цена будет выше, компания планирует распределять дополнительный доход среди акционеров (один из вариантов – обратный выкуп акций), а также будет направлять на реинвестирование. Согласно дивидендной политике, «Лукойл» отдает акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

«В новой стратегии компания отказалась от оптимистического ценового сценария, идеи быстрой международной экспансии, активной покупки активов, вхождения в проекты с высоким уровнем риска, – рассказал Алекперов. – Новая стратегия нацелена на повышение доходности и органический рост бизнеса. Новый подход обеспечивает нам значительную стратегическую гибкость».

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