Новости
Бизнес
Новости

«Лукойл» ненадолго обогнал «Газпром» по капитализации

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Частная нефтедобывающая компания «Лукойл» в пятницу кратковременно обошла «Газпром» по капитализации, став в ходе торгов третьей по этому показателю компанией России.

На «Московской бирже» акции «Лукойла» подросли на 0,2%, капитализация компании достигла 3,2939 трлн руб. Капитализация «Газпрома» (-0,1%) в пятницу составила 3,2901 трлн руб., «Роснефти» (-1%) - 3,319 трлн руб., Сбербанка (с учетом обоих типов акций) - 5,866 трлн руб.

Сегодня президент «Лукойла» Вагит Алекперов проводит День инвестора в Лондоне. Он, в частности, сообщил, что компания в своей новой стратегии планирует распределять акционерам дополнительный денежный доход, полученный при цене нефти, превышающей $50 за баррель. Также компания ставит целью рост добычи на 1% в год на существующей ресурсной базе.

Выбор редактора
Политика
Новости

Савченко после задержания объявила голодовку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Народный депутат Украины Надежда Савченко, задержанная ранее по подозрению в подготовке госпереворота и терактов, объявила голодовку. В пятницу, 23 марта Шевченковский районный суд Киева должен избрать в отношении нее меру пресечения, пишет «Украинская правда».

«Для меня уже не страшно, я это проходила», - сказала она в суде. В декабре 2014 г., будучи в московском СИЗО, Савченко уже объявляла голодовку.

По ее словам, решение о ее задержании было политическим. «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня», - добавила Савченко.

«По ее словам, ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Украинские власти спекулируют и выдают желаемое за действительное. "Вы хотите привязать то, что происходит в Украине под терроризм, а не под войну с Россией, что является фактом и никак не хочет признать Верховная Рада. Доделайте закон сначала толком, чтобы он соответствовал вашему сложенном ходатайству", - сказала она в суде.

Савченко также заявила, что у нее есть наградное оружие, которое она никогда не применяла против людей, кроме как на войне.

Обвинения в покупке оружия она назвала лживыми. По ее словам, у нее нет на это денег. Савченко сказала, что власти Украины были в курсе ее дел. 

"Когда я сказала, что буду кандидатом в президенты Украины, начала создавать политическую партию, я стала для власти политически опасной. Поэтому им надо показывать все в искривленных зеркалах", - добавила Савченко. По ее словам, она была нужна Киеву всего лишь как "символ".

Как Надежда Савченко побывала в Москве

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

МКБ привлечет синдицированный кредит до $400 млн

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что привлечет синдицированный кредит на сумму до $400 млн. Уже подписано соглашение. Деньги будут направлены на финансирование торговых операций клиентов.

Кредит будет выдан на один год с возможностью пролонгации на такой же период. Размер ставки по нему МКБ не раскрывает, однако отмечает, что «удалось снизить стоимость привлекаемых ресурсов». Это уже вторая сделка этого банка по привлечению международного синдицированного кредита за последние два года, отмечается в сообщении.

Ведущие организаторы и букраннеры сделки – Commerzbank, «ИНГ банк» и Росбанк. Кроме того, участие в сделке принимают Ситибанк, Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wurttemberg, ICBC, Harbin Bank и Экспобанк.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

На юге Франции захвачены заложники

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На юге Франции в городе Треб, близ Каркасона, неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, захватил заложников в супермаркете Super U. Об этом сообщили местные и международные агентства, включая AFP. В официальном твиттере префектуры Од говорится, что место происшествия оцеплено, проходит полицейская операция. Власти призывают граждан не распространять слухи и непроверенную информацию. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию «очень серьезной». На место выехал министр внутренних дел Жерар Коллон.

Около 14.30 мск агентство Reuters со ссылкой на мэра коммуны Эрика Менасси сообщило, что заложники освобождены, из них двое ранены. Во время захвата в супермаркете находились восемь заложников, сообщало агентство. По словам мэра, сейчас в здании остался сам преступник и один полицейский.

Несколько источников сообщили, что нападавший выкрикивал лозунги террористической группировки ИГ (запрещена в России), но официальные источники не подтверждают эту информацию. Региональная газета La Dépêche du Midi сообщила, что преступнику на вид около 30 лет, и помимо огнестрельного оружия у него есть гранаты. Он якобы кричал, что «отомстит за Сирию».

По данным Cnews, нападавший вошел в супермаркет около 11.15 местного времени и сразу начал стрелять. Перед этим в Каркасоне, менее чем в 10 км от места захвата заложников, неизвестный ранил полицейского. Неофициальный полицейский аккаунт утверждает, что неизвестный, находившийся в автомобиле, сначала пытался протаранить, а потом пять раз выстрелил в группу из четырех полицейских на пробежке, ранив одного из них в плечо. Связь происшествий в Каркасоне и Требе официально пока не подтверждается.

Выбор редактора
Политика
Новости

Володин призвал воздержаться от травли депутатов из-за скандала со Слуцким

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел элементы травли в отношении депутатов, публично высказавших свою позицию по ситуации с обвинениями трех журналисток председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательстве, передает «Интерфакс».

«Оказывать давление на депутатов, более того - навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, это значит выходить из правового поля», - считает Володин. По его словам, подобная ситуация создает прецедент, «заложниками которого завтра может стать каждый».

Володин отметил единодушие комиссии по этике при принятии решения. По его словам, оно вынесено после изучения ситуации и с учетом возможностей, которыми располагает комиссия в рамках своих полномочий.

Володин считает правильным совет журналисткам обратиться в правоохранительные органы, суд, если они не удовлетворены решением комиссии. По его словам, необходимо «действовать в правовом поле».

Он не склонен рассматривать ситуацию вокруг Слуцкого и выдвинутых против него обвинений в домогательствах как единичный инцидент. По его словам, схожие обвинения недавно были в адрес руководителя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Володин призвал «не идти по пути эмоций, которые не подкреплены доказательствами».

Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин обратился к россиянам после подведения итогов выборов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с обращением ко всем россиянам, в котором поблагодарил их за «масштабную, беспрецедентную поддержку» на президентских выборах и призвал сплотиться ради «развития России, мощного движения вперед». Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Сегодня ЦИК подвел итоговые результаты выборов 18 марта: за Путина проголосовали 76,69% избирателей при явке 67,54%. Это означает, что действующий президент получил 56,43 млн голосов, то есть более половины голосов избирателей.

В своем обращении Путин повторил тезисы своего краткого выступления на Манежной площади в Москве в ночь после выборов, в частности, призыв к гражданам, голосовавшим за других кандидатов, ради достижения общих целей. «Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России», - сказал президент.

Путин снова заявил, что стране «необходим настоящий прорыв», но быстрых и легких результатов на этом пути призвал не ждать. «Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье, <...> нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, и в перспективе», - сказал Путин.

Президент пообещал создавать рабочие места, повышать эффективность экономики и реальные доходы граждан при снижении бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу «на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить». «Об этих задачах я говорил в Послании. По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», - считает он.

От разных политических сил в России Путин ждет критики «и слева, и справа», но в дискуссиях с властью «не должно быть места безответственному популизму».

«Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха», - резюмировал Путин.

Бизнес
Новости

«Черкизово» выплатит максимальные с 2014 года дивиденды

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акционеры ПАО «Группа Черкизово» на сегодняшнем годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2017 г. Сумма дивидендов составит порядка 3,3 млрд руб. (75,07 руб. на акцию) - это максимальный размер дивидендов с 2014 г.

В 2017 г. компания выплатила 2,63 млрд руб. за первое полугодие и из нераспределенной прибыли за 2014-2016 гг. Дивиденды по итогам 2016 г. составили 600 млн руб.

Акционеры также избрали совет директоров ПАО из семи человек. Единственным новым членом совета директоров избран экс-руководитель Danone в России Филип Кегельс. Он сменил в совете руководителя ПАО «Т плюс» Роджера Гари Уиллса.

Основным владельцем компании (86,6%) является семья основателя группы Игоря Бабаева, которая контролирует «Черкизово» через кипрскую MB Capital Europe Ltd. Около 8% акций - у испанской Grupo Fuertes, с которой «Черкизово» реализует проект по производству индейки. Группа «Черкизово», по данным Национального союза свиноводов, занимает второе место в России по объему производства свинины с долей 5,5%.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Москва не будет строить новые мусоросжигательные заводы

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новые мусороперерабатывающие заводы в Москве строить не планируется, заявила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«У города нет планов строить новые мусороперерабатывающие производства. Не обращались к нам и инвесторы с такими планами», — заявила Княжевская.

Она добавила, что действующие в Москве мусороперерабатывающие предприятия располагаются в так называемых «санитарных зонах».

Между тем в конце 2017 г. губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что регион может удвоить план по строительству мусоросжигательных заводов.

«Четыре завода есть, их начинаем строить. Другие заводы будем обсуждать, смотреть. Скорее всего, следующие четыре завода появятся. Мы видим это по всей сопутствующей ситуации. Видим, что они нам необходимы», — сказал в декабре Воробьев.

Решение о строительстве корпорацией «Ростех» четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области было принято правительством РФ в конце 2016 г. Они расположатся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.

Политика
Новости

Минпромторг подготовит ответ на введение США пошлин на металлы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минпромторг подготовит ограничения на импорт американских товаров в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

Впервые страна - член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности. Это прецедент и нарушение, заметил Евтухов: «Мы позицию свою будем готовить, представлять ее в Минэкономразвития и обращаться от страны в ВТО». Евтухов подчеркнул, что Минпромторг будет представлять позицию «от себя». «Это наша отрасль и наши предприятия – и они страдают», – заметил он.

Американский президент Дональд Трамп одобрил решение ввести пошлины на импорт – 25% для стали и 10% на алюминий. При этом для некоторых стран США сделает исключение – это Мексика и Канада. Россия не попала в этот список. Любые торговые ограничения наносят ущерб участникам внешнеэкономической деятельности и развитию мировой экономики в целом, говорил «Ведомостям» представитель «Северстали».

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Бомбоубежища будут строить в кварталах реновации

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Объекты гражданской обороны появятся в кварталах реновации, рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на 100%», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости — быстро возводимые убежища. Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной.

Политика
Новости
Георгий Яшунский

Центризбирком подвел итоги президентских выборов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центризбирком признал выборы президента России, прошедшие 18 марта, состоявшимися и действительными, заявила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова. «Выборы прошли свободно, конкурентно и прозрачно», — сказала она.

По данным ЦИК, явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин победил на выборах с результатом 76,69%. Его ближайший преследователь кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 11,77% голосов.

Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,68% пришедших на участки. У основателя «Яблока» Григория Явлинского - 1,05%.

Выдвиженец Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,76%. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин получил на выборах 0,68% голосов, За представителя «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина проголосовали 0,65%.

Для легитимности выборов их результаты в первую очередь должны быть приняты внутри общества, а также на международном уровне, отметила Памфилова. По ее словам, выборы должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результат должен быть адекватен поданным голосам и подсчитан достоверно. «Состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации, полагаю, по всем основным параметрам соответствуют всем требованиям, которые должны быть выполнены», — указала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

«Была создана беспрецедентная система: более 10 заслонов от фальсификаций, сказала Памфилова. Система защиты от дурака, провокатора и должностного преступления».

Она обратила особое внимание на систему «мобильный избиратель», которая позволила голосовать по месту нахождения. Случаи повторного голосования, о которых говорили некоторые журналисты и наблюдатели, были возможны только при намеренном злом умысле со стороны голосовавшего или членов территориальных комиссий, все такие факты были зафиксированы, считает Памфилова. Она поблагодарила журналистов Reuters, обнаруживших случаи повторного голосования.

По ее словам, безосновательны доводы и о «подвозе» и принуждении работников предприятий голосовать на конкретном участке для большего контроля. Число проголосовавших вне избирательных участков по сравнению с 2012 г. снизилось с 5,9 млн до 4,8 млн человек, подчеркнула Памфилова. Прозрачность выборов, по ее мнению, также была «беспрецедентной».

Не надо говорить, что выборы несвободные, призвала председатель ЦИК: «Да свободные! Не оскорбляйте наших людей. Если наших людей что-то задевает за живое, они ничего не побоятся».

Путин впервые в истории президентских выборов в России получил более половины голосов всех избирателей страны – 51,8% (56,43 млн). Для действующего главы государства результат был «достаточно неожиданным», рассказал в интервью телеканалу RT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как голосовали кандидаты в президенты

Политика
Новости

Путин днем обратится к россиянам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вновь переизбранный российский президент Владимир Путин в пятницу выступит с телеобращением к россиянам, сказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Трансляция начнется в 13.00 мск, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Песков не стал анонсировать содержание обращения, а также не стал объяснять его мотивы, предложив журналистам дождаться выступления: «Президент сам все объяснит». Песков лишь увязал обращение с тем, что в пятницу ЦИК обнародовал официальные итоги президентских выборов, состоявшихся 18 марта.

Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,83% протоколов победу на выборах одержал нынешний президент, сообщал ранее ЦИК. Это будет четвертый президентский срок Путина.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото