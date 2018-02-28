РБК: сын Алекперова начал производство энергетических напитков
Единственный сын президента и основного владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова - 28-летний Юсуф Алекперов занялся производством энергетических напитков, пишет РБК. По информации издания, энергетики под брендом Plan B уже продаются на автозаправках «Лукойла».
Торговая марка Plan B принадлежит ООО «Экто», учредителем которого является Юсуф Алекперов. Напиток производится небольшими партиями в подмосковном Видном на мощностях завода «Мегапак». На предприятии РБК рассказали, что за полгода выпущено 200 000 банок этого напитка, но объемы будут расти.
Юсуф Алекперов родился в 1990 г., а в 2012 г. закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Известно, что отец завещал ему свою долю в «Лукойле» (24,8%), поэтому Юсуф Алекперов является бессменным лидером российского списка самых богатых наследников по версии Forbes.