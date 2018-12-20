Бизнес / Транспорт

Новая технология «в стиле Илона Маска» может совершить революцию в логистике

Порты смогут принимать втрое больше контейнеров и быстрее с ними работать
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Немецкая SMS Group разработала технологию, которая может позволить портам хранить втрое больше контейнеров. При этом она обещает решить хроническую проблему отрасли — обеспечить прямой доступ к любому контейнеру без необходимости двигать остальные. Это редкий ныне пример того, как революционную идею предлагает компания из Германии.

Основанная в 1871 г. семейная компания выпускает оборудование для обработки металлов и никогда не занималась морскими грузоперевозками. Поэтому для создания первой в мире «многоярусной» системы хранения контейнеров для морских грузоперевозок она договорилась основать совместное предприятие с дубайской DP World.

Компании намерены продемонстрировать технологию на Всемирной выставке в 2020 г., которая пройдет в Дубае.

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