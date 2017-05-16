Старым контейнерам находят новое применение в строительстве

Ресторан Bareburger на Лонг-Айленде больше напоминает склад, однако он популярен у посетителей, в том числе благодаря своей архитектуре. Открывшийся в прошлом году ресторан сделан из 11 контейнеров, которые ранее использовала японская судоходная компания NYK Line. Его дизайн разработала SG Blocks, создававшая похожие строения для Starbucks, Taco Bell и магазинов Lacoste. «Идея пришла сама собой», – говорит сооснователь Bareburger Джон Симеонидис-младший, ведь пол и столы в ресторане сделаны из переработанной древесины, а сиденья – из винила.

Грузовые контейнеры длиной 20 или 40 футов (6,1 или 12,2 м) используются для транспортировки большинства товаров в мире. Грузоперевозчики приобретают их примерно по $2000-3000 и используют в среднем по 18 лет. Затем многие из них начинают использоваться в качестве строительных материалов для ресторанов наподобие Bareburger, частных домов, тематических парков, бассейнов и тюремных камер.