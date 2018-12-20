Лондонский аэропорт «Гатвик» закрыли из-за дронов

Tim Ireland / AP

Все вылеты из аэропорта «Гатвик» в Лондоне были отменены после того, как в среду вечером возле его взлетно-посадочных полос были замечены неизвестные беспилотники. Это уже создало неудобства десяткам тысяч пассажиров и может вызвать серьезные перебои в работе аэропорта в загруженный праздничный сезон, сообщает Financial Times. Полиция ищет людей, управляющих этими дронами.

Впервые два беспилотника были замечены около 21:00 по местному времени в среду, отмечает BBC. Руководство аэропорта немедленно отменило полеты и открыло взлетно-посадочные полосы только в 3:01. Но спустя всего 45 минут они снова были закрыты из-за возвращения дронов. Снова дронов видели около 9:15 утра, пишет FT. В последний раз дрон был замечен возле аэропорта в четверг днем, сообщает Reuters.

Руководство «Гатвика» думало сбить дроны, но полиция посоветовала этого не делать из-за риска, что кто-то может пострадать от шальной пули, рассказал BBC директор аэропорта по операционной деятельности Крис Вудруф. По его словам, 20 отрядов полиции сейчас ищут человека или людей, управляющих этими дронами.

Ранее в этом году в Великобритании был принят закон, запрещающий любым дронам летать выше 400 футов (122 м) и приближаться к аэропортам ближе чем на 1 км. Как показало исследование министерства транспорта Великобритании, дрон массой 400 г может разбить ветровое стекло вертолета, а массой 2 кг – нанести критический урон ветровому стеклу самолета. В Великобритании за создание угрозы безопасности самолетов грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Пока нет признаков того, что эти инциденты связаны с терроризмом, утверждает суперинтендант полиции Джастин Бартеншоу. «Мы уверены, что это преднамеренная попытка нарушить работу аэропорта», — приводит его слова FT.

По оценкам «Гатвика», прекращение работы в среду затронуло около 10 000 человек. Из них 6000 человек должны были прилететь в Лондон со всего мира, но их рейсы были перенаправлены в другие британские аэропорты, а также в Париж и Амстердам. В четверг из аэропорта должно было вылететь 65 592 пассажира, а прилететь – 49 472. Общий пассажиропоток во время рождественских и новогодних праздников должен был составить 2,9 млн человек. Пока неизвестно, когда возобновится работа аэропорта. Возможно, его работа будет нарушена на протяжении «нескольких дней», пишет BBC.

EasyJet предложила своим пассажирам, чьи рейсы были отменены, воспользоваться альтернативными рейсами, пишет FT. Norwegian заявила, что ее пассажиры смогут бесплатно забронировать другой рейс или получить полную компенсацию за свои билеты.

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