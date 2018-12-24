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ФАС признала право «Юнипро» взимать плату за мощность сгоревшего энергоблока Березовской ГРЭС

За простаивающее оборудование потребители заплатили около 1 млрд рублей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала право «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) собирать с потребителей плату за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС, приостановившего работу после пожара 2016 г. Это стало одним из пунктов мирового соглашения между ФАС, энергокомпанией и «Системным оператором» (диспетчер энергосистемы). Оно было заключено 19 декабря, размещено в картотеке дел Девятого арбитражного апелляционного суда 23 декабря.

Третий энергоблок на Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт строился по договору предоставления мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и был введен в эксплуатацию в конце 2015 г. 1 февраля 2016 г. на станции случился пожар, повредивший энергоблок. После вывода оборудования на ремонт, с февраля по ноябрь 2016 г., компания получала с энергорынка уменьшенные платежи за мощность энергоблока – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и ФАС.

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