Американская Titan будет экспортировать российские шины
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Контролируемый американской Titan International завод «Волтайр-пром» из Волгоградской области организует выпуск крупногабаритных шин для сельхозтехники под брендом Goodyear, прежде всего для экспорта, рассказал «Ведомостям» представитель Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге. Экспертный совет ФРП одобрил льготный заем на исполнение проекта – 45,3 млн руб. под 1% годовых с возвратом в 2023 г. Еще один заем – на 19,4 млн руб. и тоже под льготный 1% годовых – «Волтайр-пром» получит от Фонда перспективного развития Волгоградской области.
Общая стоимость проекта – 241,7 млн руб., по данным ФРП. Запуск серийного производства намечен на IV квартал 2019 г., в год оно будет выпускать 34 000 шин. Более 50% новой продукции планируется экспортировать в страны Европы. В числе клиентов Titan – John Deere, CNH, AGCO, JCB, Kubota и др., говорится на сайте «Волтайр-пром».
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