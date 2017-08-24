Промышленность
Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Ростех» и Pirelli рассортировали шины

Производство на Кировском шинном заводе разделилось

Легковые шины теперь выпускает ПК «Киров тайр», а на КШЗ сохранилось производство грузовых и крупногабаритных шин

Кировский шинный завод, принадлежащий ООО «Пирелли тайр Руссия» (СП Pirelli и «Ростеха», у последнего – блокпакет), теперь занимается только производством грузовых и крупногабаритных шин. Об этом рассказал «Ведомостям» человек, близкий к итальянской компании, и подтвердил представитель российской госкорпорации. Реорганизация кировского завода завершилась в первом полугодии 2017 г. – производство легковых шин было выделено в отдельное юридическое лицо, также принадлежащее совместному предприятию – ООО «ПК «Киров тайр». Представитель Pirelli не стал это комментировать.

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