«Рив гош» обновит формат магазинов

Максим Стулов / Ведомости

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив гош» обновит формат, говорится в сообщении компании. В магазинах будет более ярко выраженное зонирование и поменяется навигация, будут использоваться цифровые медиапанели, появятся большие зоны для мероприятий, где можно будет проводить бесплатные мастер-классы визажистов или консультации профессиональных косметологов, указано в сообщении компании.

Работа над обновлением бренда «Рив гош» проходила совместно с дизайнерами G Creative английского агентства Global Image Management. «Глобально перестройка позволит нам укрепить премиальный имидж сети, более комфортно чувствовать себя в самой конкурентной среде, в которой многие крупные игроки делают ставку все больше и больше на постоянных и агрессивных скидках», – комментирует исполнительный директор «Рив гош» Кирилл Панюшкин.

Первый магазин нового формата откроется завтра в ТРЦ «Афимолл сити» (площадь – 800 кв. м).

Инвестиции в открытие магазина нового формата не раскрываются, но это цифры, сопоставимые с вложениями в торговую точку старого формата, указано в сообщении компании. Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики», оценивает инвестиции в реновацию «Рив гош» в 10 млн руб. за магазин в 100-150 кв. м, 15 млн руб. за 200-300 кв. м, 30-35 млн руб. за 800 кв. м.

Полностью переход на новый формат сеть завершит через несколько лет.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив гош» основана в 1995 г. в Санкт-Петербурге и входит в топ-3 лидеров этого рынка в России. Объединяет 238 магазинов. Число сотрудников превышает 5700 человек. Крупнейший акционер сети – Дмитрий Костыгин.