Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Женщины закрасили кризис

Россияне стали меньше экономить на косметике

Ее продажи возвращаются к докризисному уровню
Потребители решили отказаться от более дорогих иностранных премиальных продуктов в пользу доступных российских аналогов
Потребители решили отказаться от более дорогих иностранных премиальных продуктов в пользу доступных российских аналогов
Natura Siberica

«Рынок постепенно оживает», – радуется гендиректор Avon Products в России Елена Старкова: в 2016 г. выручка российского подразделения компании выросла в долларах на 9% без учета валютных колебаний. Среди причин – изменение потребительской корзины, поясняет она. Если в кризис клиенты Avon покупали только самое необходимое – шампуни, гели для душа, средства по уходу за телом, базовые крем для рук, тушь и губную помаду, – то в прошлом году они стали приобретать более сложные и дорогие продукты, в том числе средства для ухода вокруг глаз, антивозрастные кремы, сыворотки.

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