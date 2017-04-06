Россияне стали меньше экономить на косметике

«Рынок постепенно оживает», – радуется гендиректор Avon Products в России Елена Старкова: в 2016 г. выручка российского подразделения компании выросла в долларах на 9% без учета валютных колебаний. Среди причин – изменение потребительской корзины, поясняет она. Если в кризис клиенты Avon покупали только самое необходимое – шампуни, гели для душа, средства по уходу за телом, базовые крем для рук, тушь и губную помаду, – то в прошлом году они стали приобретать более сложные и дорогие продукты, в том числе средства для ухода вокруг глаз, антивозрастные кремы, сыворотки.

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