В Москве открывается первый европейский бутик парфюмерии и косметики Giorgio Armani

В конце марта в Москве открывается первый в Европе бутик парфюмерии и косметики Giorgio Armani. Магазин Giorgio Armani Beauty расположится на первом этаже ТЦ «Атриум». В бутике будут представлены постоянные и сезонные коллекции макияжа, линия средств по уходу за кожей, парфюмерия. Помимо традиционных для косметических бутиков услуг (например, подбора макияжа) покупателям будут доступны цифровые сервисы: специальные виртуальные примерочные, где можно с помощью фотопрограмм экспериментировать с новыми средствами макияжа перед покупкой.

Сейчас парфюмерия и косметика Giorgio Armani представлена в Москве в ЦУМе, магазинах Articoli, флагманских магазинах «Рив гош», «Иль де ботэ» и «Л'Этуаль».